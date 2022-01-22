柴柴怕打針「開馬達狂抖」震到畫面模糊 嚇到淚快噴出來..萬人心疼喊抱抱
很多毛小孩最害怕去的地方就是動物醫院，為了把生病的毛孩帶過去，主人總是要費一番工夫，而動物醫院裡面也經常看到毛小孩的「貓/狗生百態」。最近有一隻可愛的柴犬在網路上爆紅，原因是因為牠被主人帶去動物醫院打疫苗，但牠實在太害怕打針了，在候診室中狂發抖到不行，模樣令人好心疼。
日本推特用戶「柴犬女子コウ」日前發布了一段令人心疼又可愛的影片，「コウ」是一隻住在北海道的超可愛母柴犬，牠的萌樣經常被飼主拍下來發佈到推特上，受到不少網友的喜愛，最近還出了一本寫真書，可以說是小有名氣的網紅明星犬。 コウ日前被飼主帶去動物醫院，準備接受睽違一年的疫苗接踵，但牠知道晚點就要被扎針，在候診室嚇到趴在主人身上不停「狂震」發抖，一臉哀怨看起來都快哭出來，飼主只能不停摸摸抱抱牠緩解情緒。
1年ぶりの混合ワクチン接種💉— 柴犬女子コウ (@RLa7gXrQBYxIl3x) January 16, 2022
待合室なだけにマナーモード📱
ちゃんと先生にチェックしてもらいます😭#柴犬#マナーモード pic.twitter.com/tOfhwlBl0K
這段30秒影片PO出後，至今已吸引超過80萬人觀看，許多網友都很不捨コウ可憐的模樣，留言表示「柴柴乖，等一下打完針就沒事了」、「發抖成這樣好讓人心疼」、「為了身體健康，忍一下就過去囉」、「抖到畫面都模糊了」。
犬が人に向かって— 柴犬女子コウ (@RLa7gXrQBYxIl3x) December 29, 2021
「待て」#柴犬 pic.twitter.com/UXAOZAyYjs
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