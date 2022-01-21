換罐罐「喵皇不賞臉」貓奴超頭痛 獸醫曝貓咪拒吃3關鍵

很多貓咪都有自己吃習慣的罐罐或是食物，但如果因為一些原因得更換平常吃的東西，比如健康因素、吃膩了想換罐罐等，對飼主來說這可就是一門很大的學問了。

有時候為了貓咪的健康或是有其他原因必須更換罐罐或飼料，這其實對很多飼主來說都是很頭痛的問題，因為可能也會遇到貓咪不肯吃的狀況，卻又不得不為之，日本獸醫平松育子也提出了給貓咪換食物應該避開的一些狀況。

一、過於急躁的馬上換食物

貓咪是一種不太能承受環境快速轉換的動物，因此如果需要給貓咪更換主食，必須循序漸進式的更換，比如說從舊的飼料或罐頭裡面逐量添加新的飼料或罐頭，不要一次就整個全部換成新的，如此一來容易造成貓咪因為不習慣所以不吃的狀況。

二、太過頻繁變更食物

有些飼主可能會覺得應該要讓貓咪嘗試多元口味的食物，到處買不同的飼料跟罐頭換來換去，可能今天吃甲品牌明天就吃乙品牌，想說不要都給貓咪吃一樣的，應該要經常換換口味，不過這是人類比較常出現的狀況，貓咪其實如果習慣一種罐罐或飼料，就可以吃那種飼料/罐罐吃很久。

貓咪突然不吃飯，可能是這些地方出了問題。圖／Ingimage

三、貓咪不吃馬上就放棄了

有些貓咪可能比較挑食，當因為身體健康因素必須更換主食飼料或罐頭時，牠們幾乎不太會吃，而有的飼主可能比較寵貓皇就乾脆直接放棄新的食物。但有時候貓咪必須換主食飼料或罐頭的因素可能是之前吃得不太健康或是不適合該貓咪的體質，因此遇到挑嘴貓的時候，要更有技巧的讓牠們適應新食物。

換主食的時候得讓貓咪先循序漸進式的習慣。 (圖/Ingimage)

獸醫表示，要讓貓咪習慣吃新的食物有一些方法，像是循序漸進式的更換食物時，維持「9:1原則」，也就是舊的飼料/罐頭比例維持90%，新的保持在10%左右給貓咪吃，接著再慢慢調整比例。如果貓咪正在進行治療療程，則是可以搭配治療用的食物(比如說一些濕式鮮食或是濕式治療食品等)，但應如何搭配得當還是得先諮詢信任的獸醫師比較好。

商品推薦