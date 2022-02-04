貓咪戴項圈超可愛？貓奴示警「看不見的危險」這樣挑才對

不少貓奴會幫貓咪戴上項圈，不過喵星人真的需要這個酷東西嗎？一名貓奴撰文分析優劣，雖然戴項圈看起來可愛加分，但也可能導致貓咪「壓力山大」，飼主務必慎重選擇。

日媒專欄作家tonakai指出，若幫貓咪戴上項圈，可以明確讓人知道「這是一隻家貓」。要是不幸逃跑或走失，不會被誤認成一般浪浪，同時多了一個可供辨識的特徵。

此外由於貓咪走路幾乎沒有聲響，而項圈上通常伴隨著鈴鐺，可以依靠聲音來辨識貓咪躲藏的位置。最後一點則是裝飾，雖然對主子來說應該無感，但在飼主眼裡會變得更可愛。

貓咪戴項圈示意圖。圖擷自 IG bobobanban 網友授權提供

戴項圈其實也有看不見的「危險」，必須考量到項圈不小心勾到其他東西，或是貓咪試圖掙脫時卡在嘴巴等狀況。一旦貓咪覺得不舒服，會想用四肢摘下項圈，萬一不幸卡死肯定會驚慌失措。

項圈的材質無疑是一門學問，有些貓咪對於布料或是金屬過敏，甚至不夠透氣也會引發皮膚問題。裝飾的鈴鐺聲雖然聽起來相當微弱，但仍會使部分貓咪產生不必要的壓力。

貓奴也提醒，決定幫主子戴項圈的時候，務必確認尺寸適中。「短毛貓能放進一、兩個手指，長毛貓能放進兩、三個手指的空間」。且不能夠滑出貓咪的頭，也沒辦法讓貓咪伸手進去的大小為佳。

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