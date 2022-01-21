喵星人超愛塑膠袋！「爆舔咬還躺進去」嗨翻 專家曝5原因：太常咬得看醫生

對於貓咪來說，除了紙袋跟紙箱是最喜歡的物品之外，也有許多貓咪喜歡塑膠袋，常常會對塑膠袋又舔又咬，不過應該會有不少飼主好奇，紙箱紙袋受到貓咪歡迎的原因不外乎是紙做的，可以在上面抓抓咬咬，但塑膠袋為什麼也是貓咪心頭好的物品呢？有專家對此提供了解答，可能是你家貓咪生病了。

日本專欄作家ひよしりん及獸醫加藤桂子撰文指出，貓咪會喜歡咬、舔塑膠袋不外乎有五種原因。

一、塑膠袋的觸感與味道是貓咪喜歡的

有些塑膠袋曾經裝過食物，裡面香香的，對貓咪來說是一種誘惑，而有些貓咪喜歡物品摩擦發出的沙沙聲，塑膠袋也會有這樣的聲音，對於一些貓咪來說這聲音是悅耳的，所以他們喜歡去咬或抓塑膠袋。

二、消化器官可能生病了

貓咪如果罹患消化器官相關疾病、身體裡有寄生蟲或是營養失衡，有些貓咪是會透過咀嚼或是舔塑膠袋來緩解，所以如果發現自家貓咪頻繁的啃塑膠袋，可別以為是在玩，最好帶去給獸醫檢查。

很多貓咪都喜歡鑽進塑膠袋把自己打包。(資料照／翻攝自爆廢公社公開版)

三、純粹好奇

貓咪會透過「把東西放入嘴裡」這個方法去確認一些未知或是全新的東西，當貓咪第一次看到塑膠袋，可能就會因為好奇去舔舔或咬咬看，體驗了「口感」之後再決定要不要無視或是繼續咬。

四、作為玩具的替代品

有些飼主看到貓咪對塑膠袋很有興趣的時候，可能會把塑膠袋作為貓咪的玩具，直接丟給貓咪玩，貓咪也會把它視作安全的玩具。不過飼主要注意的是，有些塑膠袋是可分解的，被多次抓咬可能會破成碎塊然後被貓咪吃下去，所以如果自家貓咪很喜歡塑膠袋，也是要慎選材質避免貓咪誤食。

很多貓咪都會對塑膠袋產生興趣，會把它當玩具來玩。 (圖/取自Youtube)

五、壓力過大

貓咪本身是一種容易累積壓力的敏感生物，有些貓咪會頻繁啃咬塑膠袋代表壓力過大，而壓力來源眾多，比如說主人長期不在家、居住環境不安全等，有發現這樣的狀況一樣建議趕快帶去看獸醫。

所以貓咪偶爾咬咬舔舔塑膠袋是正常的，但如果過分頻繁啃咬可能就要懷疑是否有生理及心理上的疾病，趕快帶去給獸醫看看才是最好的。

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