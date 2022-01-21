北極熊孤兒被野放 18天後走600公里「回家」足跡一查傻眼

位在俄羅斯西北部的亞馬爾半島(Yamal peninsula)，近日出現一對被野放的孤兒北極熊，卻橫跨375英哩(約604公里)「回家」，疑似是為了尋找當初給予食物的工人。回程途中還很聰明的幫對方咬掉追蹤器，讓動物學家難以掌握牠們的足跡。

根據每日郵報報導，這對被命名為Khara和Savey的北極熊兄弟，其實在先前已被運往俄羅斯荒涼的苔原，卻不知何故又跑回原本被發現的地方。野放時也在牠們身上安裝了定位系統，不過當學者想調查追蹤器紀錄時，卻發現早在中途就遺失了，無法確認完整行蹤。

Khara和Savey最初在一處天然氣田被工人發現，工人給予食物後隨即通知相關單位。經過動物學家初步評估身體狀況後，也迅速計畫將牠們空運至俄羅斯一處荒涼的苔原上，以防止牠們太接近人類。

運送時已為牠們安裝好定位系統，並且也放置440磅(約200公斤)的食物，希望牠們能在目的地好好生活。殊不知就在18天之後，這對北極熊竟又出現在亞馬爾半島，即當初牠們被發現的地方。

科學家推測牠們走了約604公里「回到家」尋找當初餵養的恩人。事實上牠們應該可以走一條最為筆直的路，不過卻在回到家之前繞了一大圈，才轉身再次向南方前進。

動物學家發現北極熊似乎繞了一大圈。圖擷自 每日郵報

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