柵欄難擋愛火！金毛搬家愛上鄰居鬥牛梗 飼主驚：看起來不像她的菜

英國一隻害羞的黃金獵犬妹妹蘿拉(Lola)，在去年3月搬家時意外遇見她的真愛洛基(Loki)，正好是住在她隔壁的鄰居斯塔福德郡鬥牛梗(Staffordshire terrier)。據外媒The Dodo報導，儘管蘿拉和洛基相隔一道柵欄，但愛的力量仍讓他們立刻擦出火花。

「我們從沒住過隔壁也養了狗的房子」，因此蘿拉自去年3月搬進薩里郡(Surrey, England)後，對於能看到汪星人顯得相當興奮。當洛基在他的花園裡，蘿拉總會忍不住跳上柵欄尋找他的蹤影。

飼主蒙特(Amber Monte)表示，蘿拉通常會跳上前「舔」洛基，似乎當成一種打招呼的方式。不過她其實沒預料到蘿拉會動了真感情，「畢竟洛基看起來不是她的菜」，蘿拉在散步時通常對於大狗相當畏懼，但在洛基面前卻相當自在。

圖擷自 The Dodo

然而就在約一個月前，蘿拉喜歡整天待在門邊，似乎暗示著主人放她出門見男朋友。門一打開就是跳到柵欄上看洛基在不在，如果不見蹤影就會改坐在柵欄邊，默默等著心中的白馬王子現身。

後來一段時間，變成洛基出現在蒙特家中的花園裡，一早放蘿拉出門的時候，洛基早就待在花園裡等著她。「丈母娘看女婿，越看越有趣」，蒙特也樂見兩人往來情形，彼此玩耍時看得出相當雀躍，「充滿跳躍、追逐以及親吻」。

商品推薦