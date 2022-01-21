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小老虎姐弟「奶音甜叫」百萬人融化！奴才播影片吸一堆喵皇朝聖：以為有小貓
貓科動物不管是大貓還是一般家貓，都各有各的萌點，尤其是可愛的大貓寶寶更是讓人愛不釋手。最近有一段可愛的影片在網路上爆紅，動物園有兩隻老虎龍鳳胎發出超萌的奶音，搖搖晃晃的抬起腳走路，治癒的模樣讓不少網友融化。
日本山口縣美禰市秋吉台自然動物公園(秋吉台自然動物公園サファリランド)日前發布一則推特貼文，在2021年時動物園喜迎一對老虎龍鳳胎，取名為「琥珀」與「四葉」，許多網友也相當關心小老虎的近況，剛好最近園方貼出老虎姐弟的影片，只見兩隻可愛的小老虎不斷發出喵喵叫聲，挪動著可愛的小短腿，樣子相當療癒。
這段可愛的小老虎雙胞胎影片發布到網路上後吸引不少網友觀看，至今已經有超過293萬人觀看，許多人都被琥珀跟四葉可愛的模樣吸引，有網友表示老虎雙胞胎的叫聲實在太像貓咪了，在播影片的時候家裡的貓咪都被吸引過來或是反應很大，「我家的貓平常聽到聲音都沒啥反映，聽到小老虎叫聲整隻驚醒」，也有網友說「我家貓咪一直在狂找聲音來源，沒想到是從影片裡面傳出來的」。
トラの赤ちゃんの声を聴きたいとありましたので、公開少し前、生後３週間の頃の映像です。— 秋吉台サファリランド (@aki_safariland) January 14, 2022
トラの赤ちゃん、ダミ声です……（※音量注意） pic.twitter.com/Pni9jG4Tha
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