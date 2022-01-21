表情包無極限！海獺界巨星小梅又爆紅 「戴綠帽」系列也超萌
日本三重縣鳥羽市的「鳥羽水族館」，館內有著超過2萬隻動物，當中住著一隻超級巨星海獺「小梅（メイちゃん），多張推嘴邊肉、比讚等一舉一動都讓心臟爆擊。
一名熱愛水族館的攝影師「yu_mofulavia」釋出了多組海獺小梅的表情包。近期牠們的玩具庫新增了迷你三角錐，只見小梅一一把黃、綠、紅色的三角錐戴在頭上，並做出有如網美「牙齒痛」、傳送飛吻的動作，這麼可愛怎麼能不愛上牠？
除了戴在頭上，鳥羽水族館也釋出一段影片，可以看到小梅在水裡游來游去，抱著三角錐游仰式、瘋狂旋轉的模樣。最後牠也不忘把玩具收好當個乖寶寶，把三角錐放到岸上繼續賣萌。
眾多網友都小梅戲精般的表現融化「爆炸可愛」「小梅太天才了」「吃可愛長大」。鳥羽水族館推特以及yu_mofulavia的IG還有更多小梅萌照，疫情期間雖然難以親自造訪，但動物們都默默在等待大家回來看牠們的那天。
カラーコーンの中のメイ💖 #鳥羽水族館 #ラッコ pic.twitter.com/EQF9oc4Tqc— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) October 24, 2021
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