影／打噴嚏流鼻血 大貓熊團團患鼻炎春節前大健檢

台北市立動物園大貓熊團團去年底出現流鼻血合併打噴嚏的現象，動物園在農曆春節前替團團安排全身健康檢查，發現團團得到鼻炎，因此打噴嚏就容易流鼻血，所幸並無其他大礙，接下來按時服藥就能康復。

台北市立動物園今天表示，貓熊館保育員去年底觀察到團團頻繁打噴涕，偶爾伴隨右邊鼻孔出血，於是立即通知獸醫師前來看診。獸醫師嘗試用鼻腔鏡檢查團團的鼻孔，但因為團團鼻腔非常敏感，獸醫師只能約略檢查鼻腔前端，並未見到有異常之處，於是先開口服藥物讓團團舒緩不適，並請保育員持續觀察後續變化。

台北市立動物園表示，由於保育員曾在處理食物的竹葉上發現水蛭，且團團有單邊鼻孔出血、打噴涕等徵兆，無法排除團團鼻腔有水蛭寄生的可能，照養團隊因此進行全面性的環境檢查，也利用大貓熊日常親近訓練的時機，在團團進入訓練籠之後，關閉周圍的光線，搭配手電筒光源引誘，嘗試確認是否有水蛭存在，但仍未發現異常。

台北市立動物園表示，為了找出團團流鼻血的原因，獸醫師安排17日上午為團團進行全身麻醉，用鼻腔鏡仔細完整的檢查鼻腔與採樣，發現右側鼻黏膜有紅腫的狀況，研判團團得了鼻炎，所以打噴涕的時候，微血管容易因壓力破裂而流鼻血。

動物園表示，這次團團全身麻醉，動物園特地邀請「野生動物健康照護與醫療小組」教授劉振軒、台大醫學院麻醉部醫師黃啟祥、台灣大學牙醫專業學院醫師李正喆、台灣大學獸醫專業醫學院教授蘇璧伶、季昭華、林中天，中興大學獸醫系副教授陳冠升等專家，和動物園獸醫團隊共同為團團打造全身性檢康檢查項目。包括一般聽診、觸診、血壓量測、抽血、全身X光、超音波檢查、眼科、口腔檢查等，針對團團的齒科牙套也進行後續的追蹤。各項結果顯示團團的健康情況良好。

動物園表示，今天貓熊館剛好輪到團團休假，若民眾今天到動物園，室內場是「圓仔」，戶外場是「圓圓」和「圓寶」，如果雨勢太大，戶外場或許也會暫時關閉。 大貓熊團團全身健檢。圖／台北市立動物園提供

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