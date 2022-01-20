「湯姆貓與傑利鼠？」黑貓N次輕撫老鼠超麻吉 貓奴急錄影存證

當你發現寵物看病價格不合理時，你會怎麼做？有網友在Mobile01論壇發文表示，自家小貓好動導致腳掌受傷，拿著醫生開的藥上網一查才發現，這些藥膏其實藥局都有賣，而且甚至比就診的價格還便宜許多，另外，受傷的腳也沒有進行包紮，質疑現在獸醫是不是很好當。底下網友回應「醫生賣的就是專業知識」，「收費已經很合理了，國外更貴」，「寵物沒有健保，所以每家收費都不一樣，真的覺得不合理可以換別家試試看」。

2022-01-20 16:11