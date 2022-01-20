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「湯姆貓與傑利鼠？」黑貓N次輕撫老鼠超麻吉 貓奴急錄影存證
湯姆貓與傑利鼠真能和平共處？一名網友某日進到廚房裡頭，看到愛貓和平常一樣在喝水，但令他震驚的是旁邊竟有一隻老鼠，兩人看起來似乎老早就成了朋友。他也連忙拍下這段珍貴影片，深怕日後分享給大家會被覺得在「畫唬爛」。
據外媒The Dodo報導，智利一名貓奴班傑明(Benjamín Sagredo)，偶爾會在家中的廚房聽見一些微弱的雜音，但因為不常發生便沒有認真放在心上。此外他也見過愛貓西蒙(Simon)似乎在椅子底下玩著什麼東西，殊不知原來西蒙早就和廚房雜音的兇手有過幾面之緣。
某天班傑明照舊走進廚房，除了看見愛貓在喝水，沒想到旁邊竟有一隻老鼠全程陪喝。過程中西蒙數度和老鼠親密接觸，甚至還出手摸了幾把，只見老鼠絲毫沒有想逃的意思，反倒是西蒙一度被嚇到趕緊縮手。
班傑明雖然對眼前的畫面感到相當震撼，但他決定和西蒙一樣善待老鼠，並也給牠取了個名字叫Chefcito。先前他曾把Chefcito多次移走，「但牠已經回來很多次了」，因此讓班傑明認真考慮收養這隻老鼠，成全這段難得的緣分。
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