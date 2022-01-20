萌貓爽躺媽咪裙底取暖「抬頭看小褲褲」 真相曝光網爆笑：不可以色色
最近天氣冷，許多毛小孩都會找地方給自己取暖，不過有些取暖的地方好像會有點引人暇想。近日網路上有一組可愛的照片爆紅，一隻小貓咪在家找尋溫暖的地方時，意外找到一個地方窩起來超級舒服：那就是貓奴的裙底。
日本一名女網友「ﾈｺﾁｬﾝがいる!!!」在2021年7月養了一隻可愛的曼赤肯貓，經常在推特上張貼牠超可愛的模樣，擁有一雙超美又有神的大眼睛的牠擄獲了不少網友的心。日前因為天氣冷，小貓想找個地方取暖，意外發現媽媽的裙底超級舒服，就這樣定居在媽媽的石榴裙底下、當成吊床窩了進去，擺出一臉相當滿意的表情。
あれ...やだ...ここ...めっちゃ居心地良い!!!!🐱✨ﾆｺｯ!!!! pic.twitter.com/jiai53aIAB— ﾈｺﾁｬﾝがいる!!! (@nekochaniru) January 17, 2022
照片PO出引起不少人討論，許多網友都在問貓咪躺的地方到底是哪裡，「感覺很像胯下」。飼主也出面回應，表示貓咪躺的地方其實是她身上穿的長版上衣的後襬，因為她坐著，剛好那邊有一塊空出來的布料，貓咪體型又很小，所以就整隻窩進去變成一個小吊床，「仔細看的話可以看到照片上還有兩隻穿著褲子及襪子的腳，那就是我的腳」。
對此網友表示「根本天然吊床」、「不講還真的不知道為什麼人身上還有個類似口袋的地方」，也有網友說很像袋鼠的育兒袋，不過也有人覺得乍看很像是裙底。
ずっともちもちのネコチャン...ﾝﾝｯ..🥺💕 pic.twitter.com/vHRjpxaTx8— ﾈｺﾁｬﾝがいる!!! (@nekochaniru) January 10, 2022
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