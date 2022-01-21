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奴才大掃除收走暖爐 賓士貓「落寞苦坐門邊」懷疑貓生..網心疼：過來我抱！

聯合新聞網 / 綜合報導
回歸暖爐懷抱的ヌンヌンNunnun。圖／翻攝自Twitter
回歸暖爐懷抱的ヌンヌンNunnun。圖／翻攝自Twitter

家中有養貓咪的人都知道，貓咪喜歡找溫暖柔軟的地方休息，例如被窩、毛毯或是主人充滿愛的懷抱。而在日本由於冬天十分寒冷，暖爐更是人類和毛小孩不可或缺的家中法寶。

背影十分落寞的賓士貓。圖／翻攝自Twitter
背影十分落寞的賓士貓。圖／翻攝自Twitter

日本有名網友＠rokuhana00近日就在推特上發布一張照片，相片中可以看到一隻賓士貓坐在報紙上，蜷縮著背，默默地望著窗外的枯木，背影看起來十分淒楚。

從照片說明中才發現，原來飼主為了要方便大掃除，因此暫時先將家中的暖爐、暖桌全部關掉收起來，這讓平時依賴電器取暖的貓貓，頓時不知該立足何地，只好委屈地窩在看似沒有那麼冰冷的報紙上，凝重的畫面彷彿在思考貓生：唉，沒有暖爐的本喵好苦啊...

而這位推主是一名漫畫家，經常在社群上分享家中貓寶貝「ヌンヌンNunnun」的可愛生活畫面，貼文中這看起來可憐兮兮的貓咪身影，也引來網友們紛紛回覆：「這背影好哀傷...」、「可憐的貓貓」、「想抱抱牠」，幸好主人打掃完畢後，ヌンヌンNunnun終於又可以回歸暖爐的懷抱。

ヌンヌンNunnun可愛的模樣非常受到網友喜愛。圖／翻攝自Twitter
ヌンヌンNunnun可愛的模樣非常受到網友喜愛。圖／翻攝自Twitter

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