聽新聞
test
0:00 / 0:00
奴才大掃除收走暖爐 賓士貓「落寞苦坐門邊」懷疑貓生..網心疼：過來我抱！
家中有養貓咪的人都知道，貓咪喜歡找溫暖柔軟的地方休息，例如被窩、毛毯或是主人充滿愛的懷抱。而在日本由於冬天十分寒冷，暖爐更是人類和毛小孩不可或缺的家中法寶。
日本有名網友＠rokuhana00近日就在推特上發布一張照片，相片中可以看到一隻賓士貓坐在報紙上，蜷縮著背，默默地望著窗外的枯木，背影看起來十分淒楚。
從照片說明中才發現，原來飼主為了要方便大掃除，因此暫時先將家中的暖爐、暖桌全部關掉收起來，這讓平時依賴電器取暖的貓貓，頓時不知該立足何地，只好委屈地窩在看似沒有那麼冰冷的報紙上，凝重的畫面彷彿在思考貓生：唉，沒有暖爐的本喵好苦啊...
掃除のためストーブを消されトビラを開け放たれ— 六花チヨ (@ROkUHANA00) January 15, 2022
家中のどこにも暖かい場所なくなり
行き場をなくしたネコをご覧ください pic.twitter.com/lwur8JLcaN
而這位推主是一名漫畫家，經常在社群上分享家中貓寶貝「ヌンヌンNunnun」的可愛生活畫面，貼文中這看起來可憐兮兮的貓咪身影，也引來網友們紛紛回覆：「這背影好哀傷...」、「可憐的貓貓」、「想抱抱牠」，幸好主人打掃完畢後，ヌンヌンNunnun終於又可以回歸暖爐的懷抱。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言