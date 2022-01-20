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貓咪愛「拿電線咬咬+磨牙」超危險 獸醫揭原因...5撇步讓主子不再繼續咬

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪對於細長的東西都很有好奇心，像是毛線等等，因此對電線也具有相當好奇心。 (圖/Ingimage)
貓咪對於細長的東西都很有好奇心，像是毛線等等，因此對電線也具有相當好奇心。 (圖/Ingimage)

家裡毛小孩有時候頑皮起來，什麼東西都會想要抓抓咬咬，不過如果讓牠們接觸到危險的物品，可能會隨時有生命危險。有時候家裡貓咪會喜歡咬電線，但電線受損對於毛孩安全以及居家安全都是相當危險的事情，獸醫也提出解方阻止貓咪咬電線。

日本專欄作家撰文指出，貓咪會咬電線的原因有三種。

一、覺得電線很好咬

電線外皮是富有彈性的塑膠，對於貓咪來說咬起來相當「順口」，尤其是特別愛咬咬的貓咪，基本上咬過電線就很難不再繼續玩下去。

小貓咪尤其對細長的東西充滿好奇心。 (圖/取自PAKUTASO)
小貓咪尤其對細長的東西充滿好奇心。 (圖/取自PAKUTASO)

二、喜歡長條狀物品

貓咪本身對一些細長的物品好奇心很重，像是毛線球、長型逗貓棒等等，電線自然也是貓咪會喜歡的目標。

逗貓棒也是一種長長的、尖端有會吸引貓咪撥弄的玩具，因此被作為主流貓咪玩具。 (圖/取自PAKUTASO)
逗貓棒也是一種長長的、尖端有會吸引貓咪撥弄的玩具，因此被作為主流貓咪玩具。 (圖/取自PAKUTASO)

三、已經沒有其他玩具可以玩了

有些貓咪待在家裡時間相當長，如果玩具都玩到膩了，沒有新的刺激或是新的玩具可以玩，牠們可能會把目標放在家中隨處可見的電線上。

貓如果長時間待在家很無聊，可能會因為這樣去咬電線。 (圖/取自PAKUTASO)
貓如果長時間待在家很無聊，可能會因為這樣去咬電線。 (圖/取自PAKUTASO)

針對如何改善貓咪喜歡咬電線，獸醫師也提出他的看法，最主要還是採取被動防禦的手段為主，比如說給電線加上電線防咬套、盡量把電線用整理盒收好、定期整理家中電器的電線及各式充電線等。獸醫也特別提醒家中有養貓咪的人，盡量不要把類似電線的玩具給貓咪玩，因為久了貓咪會因為習慣的問題，也會把電線當成是可以咬著玩的玩具。

家裡有養貓的話，充電線等記得都要收好。 (圖/取自PAKUTASO)
家裡有養貓的話，充電線等記得都要收好。 (圖/取自PAKUTASO)

除了被動的防護措施之外，獸醫也指出，如果飼主本身是很少待在家的人，貓咪很有可能會因為太過寂寞或是自己找不到樂子，跑去咬電線，如果自家貓咪本身是那種特別好動愛玩的貓，建議在假日的時候多多陪牠們，或是下班下課後回家撥出一點時間跟貓咪互動玩耍，會減少貓咪因為太無聊跑去咬電線的狀況。

貓咪 獸醫師 毛小孩 日本

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