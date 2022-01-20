貓咪愛「拿電線咬咬+磨牙」超危險 獸醫揭原因...5撇步讓主子不再繼續咬
家裡毛小孩有時候頑皮起來，什麼東西都會想要抓抓咬咬，不過如果讓牠們接觸到危險的物品，可能會隨時有生命危險。有時候家裡貓咪會喜歡咬電線，但電線受損對於毛孩安全以及居家安全都是相當危險的事情，獸醫也提出解方阻止貓咪咬電線。
日本專欄作家撰文指出，貓咪會咬電線的原因有三種。
一、覺得電線很好咬
電線外皮是富有彈性的塑膠，對於貓咪來說咬起來相當「順口」，尤其是特別愛咬咬的貓咪，基本上咬過電線就很難不再繼續玩下去。
二、喜歡長條狀物品
貓咪本身對一些細長的物品好奇心很重，像是毛線球、長型逗貓棒等等，電線自然也是貓咪會喜歡的目標。
三、已經沒有其他玩具可以玩了
有些貓咪待在家裡時間相當長，如果玩具都玩到膩了，沒有新的刺激或是新的玩具可以玩，牠們可能會把目標放在家中隨處可見的電線上。
針對如何改善貓咪喜歡咬電線，獸醫師也提出他的看法，最主要還是採取被動防禦的手段為主，比如說給電線加上電線防咬套、盡量把電線用整理盒收好、定期整理家中電器的電線及各式充電線等。獸醫也特別提醒家中有養貓咪的人，盡量不要把類似電線的玩具給貓咪玩，因為久了貓咪會因為習慣的問題，也會把電線當成是可以咬著玩的玩具。
除了被動的防護措施之外，獸醫也指出，如果飼主本身是很少待在家的人，貓咪很有可能會因為太過寂寞或是自己找不到樂子，跑去咬電線，如果自家貓咪本身是那種特別好動愛玩的貓，建議在假日的時候多多陪牠們，或是下班下課後回家撥出一點時間跟貓咪互動玩耍，會減少貓咪因為太無聊跑去咬電線的狀況。
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