威猛獵豹一開口竟發出「喵喵」叫聲 網友被萌殺：差點伸手去摸

享有「動物界法拉利」美稱的獵豹，是一種貓科動物，是世界上奔跑速度最快的大型動物，最高可達時速130公里，一身美麗的斑點毛皮與矯健體魄，再加上狩獵時的英姿，往往給人一種草原大猛獸的帥氣印象。

只是接下來Youtube上這則影片可能會顛覆你的想像。有網友就曾經分享一部影片，畫面中可以看出拍攝者坐在導覽車內，隔著鐵柵欄可以看到外頭草地上有兩頭獵豹正好奇盯著車內看。而其中一隻睜著炯炯有神的大眼，乍看之下還挺有威嚴的，沒想到下一秒開口竟然發出像貓咪一樣的「喵喵」叫聲，聽起來相當奶萌，一點也不像印象中猛獸會發出的野性嘶吼。

這段影片至今已經突破500萬觀看次數，網友們對這反差萌的景象也忍不住在下方留言：「差點伸手去摸」、「永遠想不到野生動物竟然會『喵』」、「理智說我可以養牠」、「比我家貓還可愛」，紛紛被大貓的魔性叫聲給融化。

獵豹往往給人一種草原猛獸的印象。圖／pixabay

而為何獵豹會發出這樣的叫聲呢？其實這一切都是因為聲帶構造不同的緣故。其他貓科動物如獅子、老虎和美洲豹，牠們的喉嚨中都有兩片舌骨，但獵豹只有一片舌骨，這種生理構造上的差異，導致牠們發出的聲音是如此大不同，也難怪影片中的獵豹發出的不是預期中的吼聲，而是像小貓一樣的音調。

商品推薦