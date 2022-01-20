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她帶小貓看診花700元、發現藥局賣的還較便宜 網友揭「溢價」真相

聯合新聞網 / 綜合報導
當你發現寵物看病價格不合理時，你會怎麼做？圖／unsplash
當你發現寵物看病價格不合理時，你會怎麼做？圖／unsplash

當你發現寵物看病價格不合理時，你會怎麼做？有網友在Mobile01論壇發文表示，自家小貓好動導致腳掌受傷，拿著醫生開的藥上網一查才發現，這些藥膏其實藥局都有賣，而且甚至比就診的價格還便宜許多，另外，受傷的腳也沒有進行包紮，質疑現在獸醫是不是很好當。底下網友回應「醫生賣的就是專業知識」，「收費已經很合理了，國外更貴」，「寵物沒有健保，所以每家收費都不一樣，真的覺得不合理可以換別家試試看」。

原PO表示自己家的小貓後腳受傷，在家有用食鹽水做緊急處理，但小貓一直在家中留下血腳印，無奈之下只好請男朋友將貓咪帶去給醫生看順便做包紮，包含頭套、一罐藥膏和一罐眼藥水，共被收700多元。看診完價格覺得不合理，拿著藥膏上網一查才發現藥局就有賣，藥膏加頭套價值最多400多元，醫生開的價格更貴，另外也沒有進行包紮。原PO覺得很納悶，因為以前也有給醫生看貓咪就診的經驗，她表示自己也尊重醫生的專業，只不過這次的收費很不合理，因此上網詢問大家的意見。

小貓好動又活潑的個性很容易受傷。圖／unsplash
小貓好動又活潑的個性很容易受傷。圖／unsplash

對於原PO的疑惑，大部分網友回應這就是體現專業的不同處，一般人根本不知道怎麼處理貓咪傷口，獸醫學專業知識給予最準確的判斷，收費較高點是很合理的，而且初次就診的貓咪通常都會先有全身檢查的外診處理，以免漏掉其他重要毛病，光是外診費用就差不多300塊，再加上原PO拿到的藥膏價400多，其實跟就診費用打平。另外也提醒原PO如果覺得就診費用不合理可以換別間試試看，畢竟寵物沒有健保，所以每一間獸醫診所的收費方式多少都有點不一致。

寵物 貓咪 小貓 獸醫 健保

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