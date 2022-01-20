「白襪隊」貓貓影分身式狂舔毛 7秒片融化網友：小孩不能偷生

這畫面太可愛！貓咪閒來無事或飽餐一頓後，通常會有舔毛的習慣。一名網友就親眼目擊「白襪隊」神同步洗手洗臉的畫面，融化5千多名網友直呼根本是複製貼上。

有網友在臉書社團我與街貓的距離分享一段7秒鐘的短片，畫面中一共出現4隻「靴下貓(黑白貓)」，並且同時用手洗臉。整齊劃一的動作讓網友驚嘆「家教真好」「是分身術」「每個都白手套」，不過也有人幽默表示雖然這麼努力，但臉洗完還是黑的。

有眼尖貓奴發現體型較大的貓媽媽是左撇子，其他小貓則都是用右手。但有如同個模子刻出來的外表及動作，也被認為完全驗證了「小孩真的不能偷生」。大批民眾被影片療癒，紛紛Tag朋友「來看一堆貓貓一起洗手洗臉」。

事實上理毛在「貓生」當中佔據不少時間，舔毛一般除了可以視為「洗手洗臉」，也具有散熱、舒緩壓力等作用。通常會先將兩隻手舔濕，依序清潔臉部、腹部、尾巴等各部位。

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