貓奴病逝…養20年老貓突不吃不喝跟著走了 網淚：下輩子當真正親人

毛孩情感充沛有時超乎人類想像。近日大陸一名老太太因病去世，親手養了20年的貓似乎在得知主人死訊後，也開始不吃不喝，最終在兩天後也隨著主人離開人世。家人最後也決定把貓咪和老太太的骨灰葬在一起，繼續在另個世界陪伴對方。

根據陸媒報導，河北石家莊一名婦人得了重病，養了20年的貓咪於主人臥床期間「情緒就已不太對勁」。直到飼主不幸去世後，貓咪隨即一反常態不吃不喝，在兩天後跟著離開這個世界。其實貓咪在臨走前一晚，還特地於屋子裡繞了一圈，彷彿是在緬懷和主人曾有過的幸福時光，不久後才嚥下最後一口氣。

飼主家人看到這番光景，也不禁被感動，決定之後把貓咪和婦人的骨灰葬在一起，讓他們用另一種形式繼續陪伴對方。負責送貓咪最後一程的業者也表示，從業8年、送走4千多隻貓咪，很難得看到這樣的狀況。

網友們也紛紛表示，養了20年換算成人類年紀可能已破百歲，「硬是拖著等主人」「很有感情很有靈性」「下輩子做真正的親人」「一定會在彼岸重逢的」

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