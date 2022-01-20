快訊

綠營2張王牌瞄準北市長？陳時中被公認強將 林佳龍滿血回歸

亞東護理師傳染鏈再增1例 3歲兒居隔轉陽性確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓奴病逝…養20年老貓突不吃不喝跟著走了 網淚：下輩子當真正親人

聯合新聞網 / 綜合報導
白貓在主人病逝後，隨即不吃不喝2天後離世。圖擷自時間視頻
白貓在主人病逝後，隨即不吃不喝2天後離世。圖擷自時間視頻

毛孩情感充沛有時超乎人類想像。近日大陸一名老太太因病去世，親手養了20年的貓似乎在得知主人死訊後，也開始不吃不喝，最終在兩天後也隨著主人離開人世。家人最後也決定把貓咪和老太太的骨灰葬在一起，繼續在另個世界陪伴對方。

根據陸媒報導，河北石家莊一名婦人得了重病，養了20年的貓咪於主人臥床期間「情緒就已不太對勁」。直到飼主不幸去世後，貓咪隨即一反常態不吃不喝，在兩天後跟著離開這個世界。其實貓咪在臨走前一晚，還特地於屋子裡繞了一圈，彷彿是在緬懷和主人曾有過的幸福時光，不久後才嚥下最後一口氣。

飼主家人看到這番光景，也不禁被感動，決定之後把貓咪和婦人的骨灰葬在一起，讓他們用另一種形式繼續陪伴對方。負責送貓咪最後一程的業者也表示，從業8年、送走4千多隻貓咪，很難得看到這樣的狀況。

網友們也紛紛表示，養了20年換算成人類年紀可能已破百歲，「硬是拖著等主人」「很有感情很有靈性」「下輩子做真正的親人」「一定會在彼岸重逢的」

貓咪

延伸閱讀

虎斑奶喵最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：給我奶嘴！

卡通裡的貓都愛喝牛奶？貓奴喊「千萬母湯」可能會害慘牠

忍者貓出沒？貓奴「封印神器」防逃家 這根棍子神用途曝光

退冰肉片悲劇了！雙喵聯手攻破鐵網片 主人哀號掀貓奴共鳴

相關新聞

貓奴病逝…養20年老貓突不吃不喝跟著走了 網淚：下輩子當真正親人

毛孩情感充沛有時超乎人類想像。近日大陸一名老太太因病去世，親手養了20年的貓似乎在得知主人死訊後，也開始不吃不喝，最終在兩天後也隨著主人離開人世。家人最後也決定把貓咪和老太太的骨灰葬在一起，繼續在另個世界陪伴對方。

虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！

毛小孩撒嬌起來，真的沒多少飼主可以抵擋的了。最近有一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的小奶貓超級喜歡吸主人的手指，就像是小寶寶吸奶嘴一樣，每天都要吸一下才會覺得有滿足感，這次牠一如往常的想要吸主人手指，結果主人不給吸，喵星人突然大聲哭叫起來，飼主只好又把手指塞回去貓咪嘴裡安撫牠。

嚇到手手扶地！小黃金獵犬看動畫被嚇到「抖超大力」

國外一名飼主日前在社群平台抖音上分享一支影片，內容是黃金獵犬奧利弗（Olive）專心的看著動畫《小逗的日常》，跟著劇中的阿金小逗（Dug）一同屏氣凝神，卻被突然冒出頭的松鼠嚇到，而飼主則在貼文中模仿奧利弗語氣「那隻松鼠嚇到人家了啦！」

虎斑每天「露肚爽躺床」迎接媽回家 貓姐姐寵溺狂舔網笑：根本大海參

相對起狗狗對於信任的人就超喜歡露肚肚，貓咪就比較少把柔軟的肚子露出來示人，就算是對自己主人可能也不是很常這樣做，不過有些貓咪可能天生住著狗狗的靈魂。日前有網友PO出家裡貓咪超喜歡翻肚肚，常常動不動就把可愛肥肚子露出來，毫無防備的模樣再配上超萌的眼神讓人融化。

寵物店賣不掉的貓跟狗最後去了哪？員工吐露解套真相

走在路上可以見到各式各樣的寵物店，其中又以販售貓和狗的最為常見。有網友突然想到，寵物店的貓狗要是直到長大都賣不出去，牠們又該何去何從？文章也釣出寵物店員工吐露真相。

二哈神氣帶領百隻哈士奇大軍！一週後「全乾扁軟腳」牠哀怨蹭蹭：同伴都沒了

哈士奇會被大家稱作二哈不是沒有原因，因為有時候牠們的行為真的太可愛。日前有一段影片在網路上爆紅，一隻可愛的哈士奇身邊擺滿了一堆長得跟牠很像的「哈士奇氣球」，讓他興奮地以為有很多同伴，結果後來主人都把狗狗氣球都洩氣，只見牠哀怨地看著那些氣球，彷彿在說「為啥我的同伴都沒了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。