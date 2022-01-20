虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！

毛小孩撒嬌起來，真的沒多少飼主可以抵擋的了。最近有一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的小奶貓超級喜歡吸主人的手指，就像是小寶寶吸奶嘴一樣，每天都要吸一下才會覺得有滿足感，這次牠一如往常的想要吸主人手指，結果主人不給吸，喵星人突然大聲哭叫起來，飼主只好又把手指塞回去貓咪嘴裡安撫牠。

推特一名男網友「ととまるはんみ」家裡原本就養了一隻三花貓「のはんみ」，之前從漁港倉庫中救了一隻小奶貓，取名為「多多丸(ととまる)」，是一隻相當親人又可愛的小貓咪，在飼主細心照顧下，牠很快就適應了新環境，也成為了一隻超黏人的貓，最喜歡做的事情就是吸吮主人的手指，只要吸手指就能得到安心感。

快點把手指給朕吸，你這鏟屎官！ (圖/取自ととまるはんみ 推特)

有一天多多丸坐在主人大腿上，看到主人完全沒有要把手指伸出來的意思，大聲哭著喵喵叫要主人把手指奶嘴貢獻出來給牠吸，貓奴見狀整個招架不住，還是乖乖把手指伸出來，多多丸看到很興奮，一邊吸著手指便很快的安穩下來。

小虎斑:貓奴的小指最好吃了。 (圖/取自ととまるはんみ 推特)

多多丸「不能沒有貓奴的手指奶嘴」的可愛影片上傳到網路上後，至今已經有超過240萬人觀看，網友們都被牠可愛的樣子萌到融化。有網友表示「就真的是個愛吸奶嘴的小寶寶」、「討著要吸手指的樣子可愛到不行」、「主人手指有股魔力，可以讓貓咪立刻安定下來」、「多多丸真的很愛牠的主人」。

商品推薦