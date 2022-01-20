快訊

綠營2張王牌瞄準北市長？陳時中被公認強將 林佳龍滿血回歸

亞東護理師傳染鏈再增1例 3歲兒居隔轉陽性確診

虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！

聯合新聞網 / 綜合報導
小虎斑貓超喜歡吸主人手指，沒吸到就會氣噗噗喵喵叫。 (圖/取自ととまるはんみ 推特)
小虎斑貓超喜歡吸主人手指，沒吸到就會氣噗噗喵喵叫。 (圖/取自ととまるはんみ 推特)

毛小孩撒嬌起來，真的沒多少飼主可以抵擋的了。最近有一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的小奶貓超級喜歡吸主人的手指，就像是小寶寶吸奶嘴一樣，每天都要吸一下才會覺得有滿足感，這次牠一如往常的想要吸主人手指，結果主人不給吸，喵星人突然大聲哭叫起來，飼主只好又把手指塞回去貓咪嘴裡安撫牠。

推特一名男網友「ととまるはんみ」家裡原本就養了一隻三花貓「のはんみ」，之前從漁港倉庫中救了一隻小奶貓，取名為「多多丸(ととまる)」，是一隻相當親人又可愛的小貓咪，在飼主細心照顧下，牠很快就適應了新環境，也成為了一隻超黏人的貓，最喜歡做的事情就是吸吮主人的手指，只要吸手指就能得到安心感。

快點把手指給朕吸，你這鏟屎官！ (圖/取自ととまるはんみ 推特)
快點把手指給朕吸，你這鏟屎官！ (圖/取自ととまるはんみ 推特)

有一天多多丸坐在主人大腿上，看到主人完全沒有要把手指伸出來的意思，大聲哭著喵喵叫要主人把手指奶嘴貢獻出來給牠吸，貓奴見狀整個招架不住，還是乖乖把手指伸出來，多多丸看到很興奮，一邊吸著手指便很快的安穩下來。

小虎斑:貓奴的小指最好吃了。 (圖/取自ととまるはんみ 推特)
小虎斑:貓奴的小指最好吃了。 (圖/取自ととまるはんみ 推特)

多多丸「不能沒有貓奴的手指奶嘴」的可愛影片上傳到網路上後，至今已經有超過240萬人觀看，網友們都被牠可愛的樣子萌到融化。有網友表示「就真的是個愛吸奶嘴的小寶寶」、「討著要吸手指的樣子可愛到不行」、「主人手指有股魔力，可以讓貓咪立刻安定下來」、「多多丸真的很愛牠的主人」。

貓咪 貓奴 小貓

相關新聞

貓奴病逝…養20年老貓突不吃不喝跟著走了 網淚：下輩子當真正親人

毛孩情感充沛有時超乎人類想像。近日大陸一名老太太因病去世，親手養了20年的貓似乎在得知主人死訊後，也開始不吃不喝，最終在兩天後也隨著主人離開人世。家人最後也決定把貓咪和老太太的骨灰葬在一起，繼續在另個世界陪伴對方。

虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！

毛小孩撒嬌起來，真的沒多少飼主可以抵擋的了。最近有一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的小奶貓超級喜歡吸主人的手指，就像是小寶寶吸奶嘴一樣，每天都要吸一下才會覺得有滿足感，這次牠一如往常的想要吸主人手指，結果主人不給吸，喵星人突然大聲哭叫起來，飼主只好又把手指塞回去貓咪嘴裡安撫牠。

嚇到手手扶地！小黃金獵犬看動畫被嚇到「抖超大力」

國外一名飼主日前在社群平台抖音上分享一支影片，內容是黃金獵犬奧利弗（Olive）專心的看著動畫《小逗的日常》，跟著劇中的阿金小逗（Dug）一同屏氣凝神，卻被突然冒出頭的松鼠嚇到，而飼主則在貼文中模仿奧利弗語氣「那隻松鼠嚇到人家了啦！」

虎斑每天「露肚爽躺床」迎接媽回家 貓姐姐寵溺狂舔網笑：根本大海參

相對起狗狗對於信任的人就超喜歡露肚肚，貓咪就比較少把柔軟的肚子露出來示人，就算是對自己主人可能也不是很常這樣做，不過有些貓咪可能天生住著狗狗的靈魂。日前有網友PO出家裡貓咪超喜歡翻肚肚，常常動不動就把可愛肥肚子露出來，毫無防備的模樣再配上超萌的眼神讓人融化。

寵物店賣不掉的貓跟狗最後去了哪？員工吐露解套真相

走在路上可以見到各式各樣的寵物店，其中又以販售貓和狗的最為常見。有網友突然想到，寵物店的貓狗要是直到長大都賣不出去，牠們又該何去何從？文章也釣出寵物店員工吐露真相。

二哈神氣帶領百隻哈士奇大軍！一週後「全乾扁軟腳」牠哀怨蹭蹭：同伴都沒了

哈士奇會被大家稱作二哈不是沒有原因，因為有時候牠們的行為真的太可愛。日前有一段影片在網路上爆紅，一隻可愛的哈士奇身邊擺滿了一堆長得跟牠很像的「哈士奇氣球」，讓他興奮地以為有很多同伴，結果後來主人都把狗狗氣球都洩氣，只見牠哀怨地看著那些氣球，彷彿在說「為啥我的同伴都沒了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。