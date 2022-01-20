虎斑小奶貓最愛每天「吃手手」 爸調皮不給吸..秒氣噗噗飆罵：人家要奶嘴！
毛小孩撒嬌起來，真的沒多少飼主可以抵擋的了。最近有一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的小奶貓超級喜歡吸主人的手指，就像是小寶寶吸奶嘴一樣，每天都要吸一下才會覺得有滿足感，這次牠一如往常的想要吸主人手指，結果主人不給吸，喵星人突然大聲哭叫起來，飼主只好又把手指塞回去貓咪嘴裡安撫牠。
推特一名男網友「ととまるはんみ」家裡原本就養了一隻三花貓「のはんみ」，之前從漁港倉庫中救了一隻小奶貓，取名為「多多丸(ととまる)」，是一隻相當親人又可愛的小貓咪，在飼主細心照顧下，牠很快就適應了新環境，也成為了一隻超黏人的貓，最喜歡做的事情就是吸吮主人的手指，只要吸手指就能得到安心感。
有一天多多丸坐在主人大腿上，看到主人完全沒有要把手指伸出來的意思，大聲哭著喵喵叫要主人把手指奶嘴貢獻出來給牠吸，貓奴見狀整個招架不住，還是乖乖把手指伸出來，多多丸看到很興奮，一邊吸著手指便很快的安穩下來。
多多丸「不能沒有貓奴的手指奶嘴」的可愛影片上傳到網路上後，至今已經有超過240萬人觀看，網友們都被牠可愛的樣子萌到融化。有網友表示「就真的是個愛吸奶嘴的小寶寶」、「討著要吸手指的樣子可愛到不行」、「主人手指有股魔力，可以讓貓咪立刻安定下來」、「多多丸真的很愛牠的主人」。
これは指をしゃぶりたすぎて大声で怒った後に大満足してしまう子猫です pic.twitter.com/dWu55CBIqZ— ととまるはんみ🐱🐱 (@totomaru_hanmi) January 6, 2022
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言