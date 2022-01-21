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哈士奇穿「五彩塑身衣」效果太好 網笑翻：有阿嬤既視感

聯合新聞網 / 綜合報導
哈士奇纖細的身材像極人類穿塑身衣。圖／翻攝自臉書
哈士奇纖細的身材像極人類穿塑身衣。圖／翻攝自臉書

天氣冷時人們除了為自己多添幾件衣服，也不忘為家中毛小孩穿上衣物避寒。而設計給寵物的衣服也是五花八門，恐龍裝、淑女裝、雨衣裝…各式各樣的造型，讓飼主在幫毛小孩打扮時也是費了不少心思。

狗狗穿衣服的模樣總是讓人忍不住多按了幾下快門。圖／pakutaso
狗狗穿衣服的模樣總是讓人忍不住多按了幾下快門。圖／pakutaso

幾天前就有網友在臉書社團－爆廢公社公開版分享了一組照片，照片說明寫道：「塑身衣褲」。只見畫面中是一隻哈士奇身穿一套色彩繽粉的衣服，合身的剪裁套在狗狗纖細的長腳上，像極了人類穿塑身衣的樣子。再加上相片裡哈士奇前腳擺好交叉、「正襟危趴」的乖巧姿態，可以說是相當優雅，完全無法想像這隻穿的人模人樣的狗狗，和拉著雪橇狂奔的哈士奇是同一種生物。

哈士奇纖細的身材像極人類穿塑身衣。圖／翻攝自臉書
哈士奇纖細的身材像極人類穿塑身衣。圖／翻攝自臉書

而這一幕實在太過逗趣，網友不禁紛紛在下方留言：「效果太好了吧」、「好需要這種塑身衣」、「二哈好可愛」、「有阿嬤既視感啦」表示這隻哈士奇穿起來實在「笑果」十足，看到也忍不住想給自己家中的寵物也買一件。

哈士奇 瑜珈 寵物 汪星人

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