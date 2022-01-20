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寵物店賣不掉的貓跟狗最後去了哪？員工吐露解套真相
走在路上可以見到各式各樣的寵物店，其中又以販售貓和狗的最為常見。有網友突然想到，寵物店的貓狗要是直到長大都賣不出去，牠們又該何去何從？文章也釣出寵物店員工吐露真相。
「不要問你會怕？」有鄉民在PTT發文求解，路過寵物店發現透明櫥窗裡都是可愛的幼貓幼犬，幾乎很少看到長大後仍待在寵物店裡頭的例子。這令他不禁想問長期賣不出去、長大的貓狗，店家通常都是怎麼「處理」。
不少網友紛紛浮現大膽的想法，「賣給香肉店」「繁殖場？」。不過推文出現寵物店員工提供解答，通常會有4種解套方法，1.降價賣、2.結紮送養、3.自己留著、4.給同行當種公種母。
他補充說明，「沒有賣不掉的貓，只有賣不掉的價」。除了降價求售，若是直到3歲還是賣不掉，可能會考慮結紮送養。如果貓咪個性很好「很黏人的那種」，則考慮自己留起來養。他也提到老闆娘就有一間貓舍，目前一共養了40多隻只負責吃跟睡的貓。
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