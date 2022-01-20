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虎斑每天「露肚爽躺床」迎接媽回家 貓姐姐寵溺狂舔網笑：根本大海參
相對起狗狗對於信任的人就超喜歡露肚肚，貓咪就比較少把柔軟的肚子露出來示人，就算是對自己主人可能也不是很常這樣做，不過有些貓咪可能天生住著狗狗的靈魂。日前有網友PO出家裡貓咪超喜歡翻肚肚，常常動不動就把可愛肥肚子露出來，毫無防備的模樣再配上超萌的眼神讓人融化。
女網友「ufnie33」日前在Dcard發表一篇文章，她家裡養了貓咪三姊弟，分別叫做Amy、笨笨及胖胖，三隻貓咪都是非常可愛的米克斯虎斑貓，其中Amy是個氣質美貓，同時也是最大的姐姐，笨笨跟胖胖是兩隻頑皮的小男生，三姊弟感情相當好。特別喜歡翻肚子的是胖胖，胖胖愛翻肚肚的頻率高到幾乎每天回家看到牠，都是躺在床上慵懶的露肚肚睡覺或伸懶腰，不過Amy姐姐相當寵這個可愛的弟弟，也常看到胖胖躺在床上時，姐姐過來蹭蹭舔舔牠，兩隻貓咪的互動相當可愛。
貓奴擔憂地說，「你要露肚子睡媽媽不反對，但現在你冬天這樣肚子會著涼呀」，也加碼貼出胖胖許多奇怪「大叔坐」的可愛照片。貼文PO出後吸引不少網友留言，有許多家裡也有養貓的網友紛紛貼出自家貓咪睡到翻肚的可愛照片，表示「我家貓咪也會這樣」、「頭埋進去吸爆肚肚」、「根本是一隻大海參」，也有網友大讚飼主「養的好」，「會這樣翻肚肚代表牠很放鬆很信任你」。
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