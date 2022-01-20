虎斑每天「露肚爽躺床」迎接媽回家 貓姐姐寵溺狂舔網笑：根本大海參

哈士奇會被大家稱作二哈不是沒有原因，因為有時候牠們的行為真的太可愛。日前有一段影片在網路上爆紅，一隻可愛的哈士奇身邊擺滿了一堆長得跟牠很像的「哈士奇氣球」，讓他興奮地以為有很多同伴，結果後來主人都把狗狗氣球都洩氣，只見牠哀怨地看著那些氣球，彷彿在說「為啥我的同伴都沒了」。

2022-01-20 10:18