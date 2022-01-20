寵物知識+／貓飼料百百種怎麼挑？資深貓奴教你從3大重點選起

市面上貓咪飼料那麼多該如何挑選，相信是許多第一次養貓人士頭痛的問題之一。走進寵物店，琳瑯滿目的商品讓人頭痛，而且每包飼料都好大包，擔心買了主子不賞臉該怎麼辦，以下針對飼料分類有三種方法，按照「飼料口味」、「適合年齡」、「飼料大小」等，仔細利用刪去法就可以慢慢找到適合自家寵物的飼料。

飼料口味

貓咪是肉食性動物，常見的口味有雞肉、海鮮、鴨肉、鹿肉等，不同肉品散發出的氣味也不同，其中以雞肉為大宗，也是貓咪最不挑食的肉品之一，如果是剛與貓咪接觸的主人可以先購買小包裝的飼料包，或是零售拆分包裝的飼料品牌，利用不同肉類飼料轉換，去挑選貓咪最喜歡吃的口味。

適合年齡

如果你剛養幼貓，又稱小奶貓，因為幼貓的腸胃消化系統尚未健全，對食物非常敏感，建議放餐以少量多次為主，方式也可參考半濕式的餵食方式；如果是高齡貓，不只是消化系統吸收能力大幅下降，伴隨年紀的關節、眼睛、皮毛、泌尿道系統等問題也會發生，這時候可以多留意這方面的產品。

飼料大小

飼料百百種，大小也都不一致，而貓科動物進食方式不像人類有臼齒可以咀嚼，貓咪吃東西以咬合為主的方式，這代表飼料不能太大，太大顆的飼料會阻礙貓咪吞嚥，有些貓咪甚至會因為「吃飯太麻煩」而選擇不吃，又或是隨便吞嚥，最後消化不良反而吐出來。因此飼料大小也要注意，尤其是牙齒有問題、或是拔過牙齒的貓更要注意。

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