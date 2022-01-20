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最會同類相殘的動物是嬌小的牠！幹掉自己人比率高達20%

聯合新聞網 / 綜合報導
誰是最會同類相殘的哺乳動物？圖／北市動物園提供
誰是最會同類相殘的哺乳動物？圖／北市動物園提供

狐獴真的好萌？想到狐獴，大家可能會聯想到獅子王裡面的角色「丁滿」，圓滾滾的大眼睛，小巧靈活的身驅，模樣看起來是十分俏皮又可愛。但你知道嗎？狐獴在野生世界的真實樣貌，可能不如動畫中的那麼可愛。

站在最高處拉長身體瞭望的狐獴哨兵。圖／北市動物園提供
站在最高處拉長身體瞭望的狐獴哨兵。圖／北市動物園提供

臉書粉專怪奇事物所 Incrediville」就指出，科學家發現，狐獴是自然界同類相殺排行榜上的第一名，每五隻狐獴中，就有一隻是被自己人幹掉的。

這其實是因為它們是一種非常社會化的群居動物，數十隻的狐獴會聚在一起生活，最高可高達四十隻。在這樣的情況下，自然演化出了「階級制度」，在族群裡面，只有最高領導階層的狐獴夫妻才有權利生育，並且為了確保自己的後代有最佳生存機會，非牠們親生的小孩通常不是被放逐，就是被殺掉。

群居的狐獴家族。圖／北市動物園提供
群居的狐獴家族。圖／北市動物園提供

狐獴的內鬥行為彷彿上演著人類宮廷劇裡殘忍的爭鬥情節，但身為群體動物的牠們，一旦團結起來也是超級給力。不但會同心協心照顧幼獸，也會透過「站哨」保衛家園，發出叫聲警告同伴有敵人靠近，甚至會為了保護族群奮力抵禦危險。

狐獴 怪奇事物所 迪士尼 動物心理學

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