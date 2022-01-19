天使汪散步不想回家「秒軟成泥」眼神超落寞 媽無奈：跟地板合體了
帶狗狗出去散步的時候，應該多多少少都會遇到散步正開心卻要回家，狗狗依依不捨不想走的狀況。日前有兩張超可愛的圖在網路上爆紅，一名女子帶愛犬到街上遛狗，結果要回家的時候狗狗完全不想走，乾脆整隻狗趴在地上耍賴，還用楚楚可憐的眼神盯著主人，可愛的模樣讓不少人都融化了。
推特用戶「宮原幸恵」是一名美容師，養著一隻可愛的狗狗叫做「あんちゃん」，她經常在推特上傳自家狗狗可愛的照片。日前她帶著 あんちゃん出去散步，非常享受散步的狗狗很開心，但散步完畢終究是要回家的，結果あんちゃん聽到要回家，整隻狗狗都趴在地上跟地板融為一體，可愛的小臉蛋上滿滿都是哀求的眼神，一臉就像是在說「人家還想再玩一下，不要回家啦」。
お散歩が大好きすぎて帰宅しようとするとイヤイヤモードに突入し地面と一体化する🐶 pic.twitter.com/rCqZyMPDAC— 宮原幸恵 (@miiiiyayuki) January 13, 2022
其實あんちゃん之前就在網路上小有名氣，2021年牠小時候的可愛模樣就掀起一陣暴動，因為長得很像知名漫畫角色Snoopy而爆紅。這次的散步不想回家照片一貼出也引起網路不少討論話題，截至今日已經有超過15萬人按讚，網友表示「趴在地上可愛的樣子真的會讓人心軟」、「狗狗筋骨也太軟，根本已經完全貼在地上了」、「好像娃娃一樣萌」。
人間の言葉は喋れなくても「暑い無理」ってのが全力で伝わってくる。 pic.twitter.com/FKuqmu8W7F— 宮原幸恵 (@miiiiyayuki) August 2, 2021
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