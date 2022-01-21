這個屁屁很可以！新疆羊奔跑「性感咖稱狂抖」網：引人犯罪

人們對於毛茸茸、圓滾滾、肥滋滋的東西通常沒什麼抵抗力，例如動物的屁屁。有網友就集合了阿勒泰大尾羊的屁屁影片，分享到臉書社團爆廢公社，影片中是一連串羊屁屁的特寫，隔著螢幕彷彿都能感受到那ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的觸感。

阿勒泰大尾羊奔跑時那屁屁Q彈抖動的模樣，讓人心中不禁泛起一股莫名的暖流，十分療癒。網友們也紛紛轉發這養眼的畫面，不少人在下方留言tag朋友：「來看可愛的屁屁」、「好ㄉㄨㄞ」、「好想摸」、「這屁屁母湯」，看來羊屁屁的魔力，簡直是不容小覷。

影片中的羊屬於新疆羊，又稱作阿勒泰大尾羊，是當地哈薩克遊牧民族精心培育出的綿羊品種，背後兩塊富含肥厚脂肪的大屁股是這種羊的特色，牠們的臀部重量甚至能佔到體重的六分之一。而考量到氣候因素，正因為新疆冬季嚴寒，阿勒泰大尾羊的臀部脂肪有助於牠們度過漫長的冬天。

由於這種羊的屁股實在太過肥美，走起路來一搖一擺的模樣看起來十分賞心悅目，網路上就有不少網友分享阿勒泰大尾羊圓滾滾屁股的療癒畫面。

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