卡通裡的貓都愛喝牛奶？貓奴喊「千萬母湯」可能會害慘牠

貓咪可以喝牛奶嗎？不少卡通都給人貓喜歡喝牛奶的印象，不過真相或許和你想的不一樣。日本專欄作家指出，由於牛奶的成分和貓咪的生理構造使然，給貓咪喝牛奶可能會造成腹瀉、肥胖等健康問題，甚至可能讓小貓身陷危險。

1.身體不適

牛奶當中含有「乳糖」的成分，而和人類一樣，貓咪吸收過多乳糖沒辦法在體內被分解，「乳糖不耐」就會引起消化不良、腹瀉等狀況。分解乳糖需要「乳糖酶」，然而貓咪身體卻相當缺少這種酶。

此外牛奶也可能對貓咪造成過敏，除了腹瀉或嘔吐，若是喝完隔一段時間開始瘋狂抓癢，則可能要懷疑是過敏問題。

2.不能拿來餵幼貓

一般牛奶可能會引起腹瀉，如果用來餵食幼貓，可能會進一步導致脫水、低血糖等症狀，對於幼貓的身體條件來說相當致命。牛奶與母貓的成分並不相同，不能用來當作餵養幼貓的營養來源，可選擇幼貓專用的奶粉替代。

3.肥胖

牛奶的熱量通常相當高，如果長期拿來餵養貓咪，可能會導致肥胖問題，也衍生出各種疾病的風險。

一般健康的貓並不需要喝「牛奶」，缺乏乳糖酶可能導致牠們身體不適。作者也提醒若是真的很想嘗試，市面上也有販售不含乳糖的「貓用牛奶」，一次給的量也不宜太多，以便觀察貓咪們的身體變化。

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