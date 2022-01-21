眼巴巴看著到嘴的零食「飛」了 萌柴一臉委屈：那是人家的...

家裡有養寵物的人，都知道毛小孩天真可愛的一舉一動，總是讓人哭笑不得，忍不住想要記錄牠們呆萌的一面。一名飼主在Instagram上分享一段影片，畫面中可以看到一隻柴犬原本乖乖地坐著，直盯著主人放在手上的零食，似乎是在等主人的口令。沒想到下一秒，一隻小鳥從旁邊飛來，瞬間就叼走飼主手中的零食，完全沒在客氣。

柴柴見狀，根本來不及阻止這不速之客，只能眼巴巴看著眼前的小點心消失，還像是不敢相信自己的眼睛，疑惑地在周遭嗅聞，一臉委屈彷彿在問：「我的零食怎麼不見了？那是人家的欸……」。柴犬一臉懵的模樣，令人覺得可憐又可愛，網友們看完影片也在下面留言為這隻柴柴抱不平：「笑了XDD」、「狗狗：還給我」、「小鳥你可是被拍到了哦！」

這隻萌柴的名字是Hoshi，在聖彼得堡出生，今年即將滿五歲的牠，現在與主人一起住在德國城市－杜塞道夫。飼主也經常在社群帳號上分享Hoshi的日常畫面，牠討喜的模樣總是讓網友們非常喜愛。

飼主經常在網路上分享Hoshi可愛的萌樣。圖／IG

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