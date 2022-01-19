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文青黑貓「每天狂闖美術館」都被攔下！連衝5年原因曝光：思念警衛叔叔了

聯合新聞網 / 綜合報導
喜歡闖進去美術館的貓咪一開始只是純粹想進去，最後變成是想找熟悉的警衛叔叔。 (圖/取自尾道市立美術館 推特)
喜歡闖進去美術館的貓咪一開始只是純粹想進去，最後變成是想找熟悉的警衛叔叔。 (圖/取自尾道市立美術館 推特)

人與毛小孩之間的互動常常都是最令人動容的，不過也因此會衍生出很多有趣的故事。最近網路上流傳一段佳話，一隻常常跑到美術館「看展」的黑貓，最近又頻繁出現在美術館門口，但其實牠不是喜歡看美術作品，而是來找熟悉的警衛大叔。

綜合外媒報導日本廣島縣尾道市的尾道市立美術館有一段知名的人貓情誼故事，在2017年，一隻黑貓「小健(ケンちゃん)」用盡各種方式就是想要盡到美術館裡面，不管是橫衝直撞還是偷溜進去館內，只要能夠進去就想盡各種辦法，有時候進不去就乾脆一屁股坐在美術館前面，因此美術館內外經常上演警衛與貓咪之間的攻防戰，也因此這隻喜歡進去美術館的小健在當地相當有名氣。

其實小健並不是流浪貓，而是附近餐廳所飼養的一隻貓咪，最近牠又再度成為網路上熱議的話題名貓。原因是因為小健很喜歡去美術館的原因終於找到了，之前小健想進去美術館的時候，大部分都是警衛先生馬屋原定雄把牠攔住，久了一人一貓也有點感情，小健也比較不會那麼愛闖進去美術館。

但最近這幾天馬屋原先生開始放長假，小健來到美術館發現找不到熟悉的警衛叔叔，所以又變得喜歡用各種方法強行進入美術館，也讓其他輪班的警衛與美術館人員大嘆「希望馬屋原先生快點回來」，因此現在又常常上演小健想進入美術館被一群人防守的狀況。另外，其實喜歡闖進美術館的貓咪並不是只有小健一隻黑貓而已，還有另一隻胖橘貓「小高(ゴッちゃん)」也喜歡進去美術館，辛苦警衛大哥經常要擔任阻止貓貓進去館內。

美術館 貓咪 廣島 毛小孩 日本

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