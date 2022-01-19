文青黑貓「每天狂闖美術館」都被攔下！連衝5年原因曝光：思念警衛叔叔了

人與毛小孩之間的互動常常都是最令人動容的，不過也因此會衍生出很多有趣的故事。最近網路上流傳一段佳話，一隻常常跑到美術館「看展」的黑貓，最近又頻繁出現在美術館門口，但其實牠不是喜歡看美術作品，而是來找熟悉的警衛大叔。

綜合外媒報導，日本廣島縣尾道市的尾道市立美術館有一段知名的人貓情誼故事，在2017年，一隻黑貓「小健(ケンちゃん)」用盡各種方式就是想要盡到美術館裡面，不管是橫衝直撞還是偷溜進去館內，只要能夠進去就想盡各種辦法，有時候進不去就乾脆一屁股坐在美術館前面，因此美術館內外經常上演警衛與貓咪之間的攻防戰，也因此這隻喜歡進去美術館的小健在當地相當有名氣。

其實小健並不是流浪貓，而是附近餐廳所飼養的一隻貓咪，最近牠又再度成為網路上熱議的話題名貓。原因是因為小健很喜歡去美術館的原因終於找到了，之前小健想進去美術館的時候，大部分都是警衛先生馬屋原定雄把牠攔住，久了一人一貓也有點感情，小健也比較不會那麼愛闖進去美術館。

但最近這幾天馬屋原先生開始放長假，小健來到美術館發現找不到熟悉的警衛叔叔，所以又變得喜歡用各種方法強行進入美術館，也讓其他輪班的警衛與美術館人員大嘆「希望馬屋原先生快點回來」，因此現在又常常上演小健想進入美術館被一群人防守的狀況。另外，其實喜歡闖進美術館的貓咪並不是只有小健一隻黑貓而已，還有另一隻胖橘貓「小高(ゴッちゃん)」也喜歡進去美術館，辛苦警衛大哥經常要擔任阻止貓貓進去館內。

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