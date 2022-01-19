獨／全聯玳瑁＋復仇者獨眼局長 信義區機車行店貓超吸睛

位於信義區的機車行內，有兩隻可愛的喵星人坐鎮店裡，牠們分別是獨眼貓尼克與玳瑁全聯，只有左眼的尼克非常好動愛玩，老闆表示在牠小時候不知道遭遇到甚麼事故而受傷，動手術後就成了獨眼貓，因為剛接來的時候獨眼加上加菲貓特有的臉臭特徵，因此取名為尼克，是電影《復仇者聯盟》負責掌控大權的獨眼局長。

因為臉部表情形似復仇者聯盟的局長尼克，因此取同名。圖／陳茵茵

在信義鬧區的十字路口上，有一對可愛的喵星人坐鎮在機車行裡，他們分別是尼克與全聯，老闆廖德政是個愛貓的人士，他表示尼克跟全聯年紀差不多，約8、9歲，一公一母，被問到名字怎麼取的，廖老闆笑著說：「尼克是取復仇者聯盟的局長，因為劇情中他也有獨眼的特徵，而全聯則是在全聯撿到的貓，但我都叫牠阿聯。」

全聯是一隻心思細膩的貓。圖／陳茵茵

提到兩隻貓小時候，廖老闆表示尼克是在板橋獸醫中心領養的，那時候的尼克剛開眼長牙就受到外力撞擊，右眼直接掉出眼眶，經過醫生評估後手術摘掉，那時領養看到還在退麻藥的牠，一臉呆然的表情跟獨眼特徵讓廖老闆想到復仇者聯盟的尼克。另外在全聯門口遇到玳瑁奶貓，廖老闆取名很隨興，就叫全聯，兩隻貓年紀相仿，是平日生活的好夥伴。

看著信義區下班車潮的尼克，似乎也在等下班。圖／陳茵茵 尼克與全聯偷看老闆工作的模樣。圖／陳茵茵

尼克個性活潑好動，對新事物都保持著好奇心，所以每次有客人上門時，尼克就充當二老闆的角色招呼客人，廖老闆說，工作中都要小心不要踩到牠，全聯則會在櫃台默默地看著機車行的日常，對於新輪胎跟紙箱有莫名的喜好，廖老闆抱起全聯，驕傲地說「牠有內褲喔！」，邊說便一把抱起全聯，引起全聯抗議。

廖老闆驕傲地展示全聯的內褲。圖／陳茵茵

廖老闆對於貓咪愛護有加，其實還有養過一隻英國美短愛佳，那時三隻貓總玩得不亦樂乎，但因為是癌貓所以在兩年前離開。對於未來還會在養貓嗎，廖老闆苦笑說以前可能會，但現在還要養孩子，並且覺得店裡有尼克跟全聯非常棒，兩貓一人會一直在店裡服務大家。

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