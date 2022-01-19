快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／全聯玳瑁＋復仇者獨眼局長 信義區機車行店貓超吸睛

聯合新聞網 / 綜合報導
尼克剛出生時眼睛受傷，成為獨眼貓。圖／陳茵茵
尼克剛出生時眼睛受傷，成為獨眼貓。圖／陳茵茵

位於信義區的機車行內，有兩隻可愛的喵星人坐鎮店裡，牠們分別是獨眼貓尼克與玳瑁全聯，只有左眼的尼克非常好動愛玩，老闆表示在牠小時候不知道遭遇到甚麼事故而受傷，動手術後就成了獨眼貓，因為剛接來的時候獨眼加上加菲貓特有的臉臭特徵，因此取名為尼克，是電影《復仇者聯盟》負責掌控大權的獨眼局長。

因為臉部表情形似復仇者聯盟的局長尼克，因此取同名。圖／陳茵茵
因為臉部表情形似復仇者聯盟的局長尼克，因此取同名。圖／陳茵茵

在信義鬧區的十字路口上，有一對可愛的喵星人坐鎮在機車行裡，他們分別是尼克與全聯，老闆廖德政是個愛貓的人士，他表示尼克跟全聯年紀差不多，約8、9歲，一公一母，被問到名字怎麼取的，廖老闆笑著說：「尼克是取復仇者聯盟的局長，因為劇情中他也有獨眼的特徵，而全聯則是在全聯撿到的貓，但我都叫牠阿聯。」

全聯是一隻心思細膩的貓。圖／陳茵茵
全聯是一隻心思細膩的貓。圖／陳茵茵

提到兩隻貓小時候，廖老闆表示尼克是在板橋獸醫中心領養的，那時候的尼克剛開眼長牙就受到外力撞擊，右眼直接掉出眼眶，經過醫生評估後手術摘掉，那時領養看到還在退麻藥的牠，一臉呆然的表情跟獨眼特徵讓廖老闆想到復仇者聯盟的尼克。另外在全聯門口遇到玳瑁奶貓，廖老闆取名很隨興，就叫全聯，兩隻貓年紀相仿，是平日生活的好夥伴。

看著信義區下班車潮的尼克，似乎也在等下班。圖／陳茵茵
看著信義區下班車潮的尼克，似乎也在等下班。圖／陳茵茵
尼克與全聯偷看老闆工作的模樣。圖／陳茵茵
尼克與全聯偷看老闆工作的模樣。圖／陳茵茵

尼克個性活潑好動，對新事物都保持著好奇心，所以每次有客人上門時，尼克就充當二老闆的角色招呼客人，廖老闆說，工作中都要小心不要踩到牠，全聯則會在櫃台默默地看著機車行的日常，對於新輪胎跟紙箱有莫名的喜好，廖老闆抱起全聯，驕傲地說「牠有內褲喔！」，邊說便一把抱起全聯，引起全聯抗議。

廖老闆驕傲地展示全聯的內褲。圖／陳茵茵
廖老闆驕傲地展示全聯的內褲。圖／陳茵茵

廖老闆對於貓咪愛護有加，其實還有養過一隻英國美短愛佳，那時三隻貓總玩得不亦樂乎，但因為是癌貓所以在兩年前離開。對於未來還會在養貓嗎，廖老闆苦笑說以前可能會，但現在還要養孩子，並且覺得店裡有尼克跟全聯非常棒，兩貓一人會一直在店裡服務大家。

手術 喵星人 貓咪

相關新聞

【動物冷知識】「鴕鳥心態」大誤解！遇險不埋頭 超快跑速和尖爪踢擊才是大殺器

哈囉大家好，我是帽帽！ 狗狗不適合吃骨頭，因為碎掉的骨頭容易刺傷他們的腸道；兔子吃太多胡蘿蔔可能會害他們拉肚子。你是不是也有被卡通騙過的經驗呢？我們一起來看看那些年，我們被卡通騙過的事吧！

文青黑貓「每天狂闖美術館」都被攔下！連衝5年原因曝光：思念警衛叔叔了

人與毛小孩之間的互動常常都是最令人動容的，不過也因此會衍生出很多有趣的故事。最近網路上流傳一段佳話，一隻常常跑到美術館「看展」的黑貓，最近又頻繁出現在美術館門口，但其實牠不是喜歡看美術作品，而是來找熟悉的警衛大叔。

獨／全聯玳瑁＋復仇者獨眼局長 信義區機車行店貓超吸睛

位於信義區的機車行內，有兩隻可愛的喵星人坐鎮店裡，牠們分別是獨眼貓尼克與玳瑁全聯，只有左眼的尼克非常好動愛玩，老闆表示在牠小時候不知道遭遇到甚麼事故而受傷，動手術後就成了獨眼貓，因為剛接來的時候獨眼加上加菲貓特有的臉臭特徵，因此取名為尼克，是電影《復仇者聯盟》負責掌控大權的獨眼局長。

忍者貓出沒？貓奴「封印神器」防逃家 這根棍子神用途曝光

家裡的毛孩若是不小心走失，肯定是飼主的惡夢。國外有貓奴為了防止貓咪鑽出陽台欄杆，在牠身上加裝了「封印神器」，只憑一根棍子就讓貓貓放棄離家出走的念頭。

黑貓爸心酸PO文「抱歉沒讓你逃過命運」超催淚 真相曝光網笑翻

很多人都會說阿嬤養的孩子跟毛孩容易變胖，不過有些注定要變的圓滾滾的毛孩，依然是會往一路發福的路上前進。有一名貓奴分享了自己養貓咪的經驗，原先收編了一隻黑色米克斯，差點活不過去年冬天，結果沒想到竟然走上了「沒逃過命運」的不歸路，讓飼主頻頻對自家貓咪說抱歉，真相曝光後讓一眾網友笑翻。

虎年探野生貓族的秘密 北巿動物園特展周六開跑

為了迎接農曆虎年，台北市立動物園從1月22日上午10點30分起，在教育中心及兒童動物區入口等地點，推出「野生貓族的秘密T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。