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【動物冷知識】「鴕鳥心態」大誤解！遇險不埋頭 超快跑速和尖爪踢擊才是大殺器
哈囉大家好，我是帽帽！
狗狗不適合吃骨頭，因為碎掉的骨頭容易刺傷他們的腸道；兔子吃太多胡蘿蔔可能會害他們拉肚子。你是不是也有被卡通騙過的經驗呢？我們一起來看看那些年，我們被卡通騙過的事吧！
雌獅會被擁有較深、不論長短鬃毛的雄獅吸引，但雄獅遇到較長鬃毛的對手會選擇避戰，因為鬃毛起到一定的保護脖子作用，較長、蓬鬆的鬃毛防禦直接加倍。
一般認為鴕鳥是在挖巢穴而被誤以為把頭埋進土裡，因為鴕鳥不會飛，無法像一般的鳥類在樹上築巢，所以他們會用頭在地上挖一個適合下蛋孵蛋的巢穴。
站在「大象怕老鼠」觀點的人認為，因為老鼠會鑽進大象鼻子裡，導致大象無法呼吸而窒息，但科學家認為大象的鼻子對於他們生活、社交都非常重要，不會隨意讓異物進入他的鼻孔裡，真的不小心跑進去，也會因為太癢而打噴嚏噴出去。
而身型嬌小的蜜蜂比起老鼠更能輕易進入大象的鼻子，且大象眼睛中的軟組織特別容易因蜜蜂叮咬而感到極端地痛苦。
除了蜜蜂之外，科學家也發現大象害怕無人機飛行器旋轉的嗡嗡聲，無人機起到了類似「牧羊犬」的功效，一方面巡視是否有盜獵者，一方面驅趕象群到安全的地方。
真的是還好大象會怕蜜蜂❤️
參考資料：
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