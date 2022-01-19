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忍者貓出沒？貓奴「封印神器」防逃家 這根棍子神用途曝光
家裡的毛孩若是不小心走失，肯定是飼主的惡夢。國外有貓奴為了防止貓咪鑽出陽台欄杆，在牠身上加裝了「封印神器」，只憑一根棍子就讓貓貓放棄離家出走的念頭。
根據外媒報導，一隻暹羅貓由於曾多次離家出走，甚至從陽台一躍而下，一度摔斷腿。主人突發奇想在牠的背上加裝了一根橫桿，只要牠想再度越過鐵欄杆便會被卡住，從此不再能來去自如。
這一根「封印神器」看似相當無厘頭，不過用橫桿代替籠子及牽繩，不但免除了貓咪的「牢獄之災」，還能讓牠不受限於牽繩範圍，在家中自由走動。奇葩招式曝光後，貼文也引來上萬名網友按讚。
先前也有網友在台灣看到一隻綁著鐵管的狗狗，不少人推測一但狗狗想狂奔追人，鐵管就會不受控的撞到四肢，阻礙狗狗跑步。與國外網友的貓貓封印神器對照下，似乎有著異曲同工之妙。
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