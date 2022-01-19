虎年探野生貓族的秘密 北巿動物園特展周六開跑

為了迎接農曆虎年，台北市立動物園從1月22日上午10點30分起，在教育中心及兒童動物區入口等地點，推出「野生貓族的秘密The Secrets of Wildcats」。動物園表示，開幕首日在教育中心入口，將有精采好玩的虎年教育駐站活動，歡迎大家一起到動物園，認識貓科動物大家族。

今年是農曆虎年，台北市立動物園特別舉辦今年的虎年貓科動物特展「野生貓族的秘密」，動物園表示，台灣曾經有兩種原生的貓科動物，一種是石虎，另一種則是雲豹。

自從雲豹在台灣這塊土地上消失之後，石虎就成為了唯一的野生貓科動物。不幸的是，因為棲息地消失或破碎化、過馬路被車撞死、獸夾危害、流浪貓狗的競爭、獵人捕捉…等因素，石虎正面臨著快速滅絕的危機，野外的數量估計僅剩下500隻左右。

動物園表示，當有更多人開始認識石虎，自然會開始關注牠們的存續，也才可能推動各項實際的保育行動。

動物園表示，全世界目前總共有41種貓科動物，在分類學上，又將貓科動物分為「豹亞科」和「貓亞科」兩大家族。「豹亞科」包含了大家熟知的獅、虎、花豹、雪豹和雲豹等成員，共7種。牠們共同的特徵是瞳孔呈圓形，且大部分能發出震撼、厚實的吼聲，因此又被稱為「吼貓」。

動物園表示，「貓亞科」則包含了獵豹、山獅、林㹭等成員，共34種。牠們共同的特徵是瞳孔呈紡錘形，且無法發出吼叫聲，只能發出類似咕嚕或咪喵的叫聲，所以被稱為「咪貓」。「豹亞科」家族的成員因為體型通常較大，因此又俗稱大貓（大型貓科動物）；「貓亞科」則被稱為小貓（小型貓科動物），但兩者的區別並不是以體型來區分的。

動物園表示，特展開幕活動，透過「石虎IG線上遊」、「老虎筆筒DIY」、「石虎？家貓？傻傻分不清楚！」、「石虎創意春聯DIY」、「寵愛你我健康」、「喵喵喵-動物認養」、「虎年生肖提燈DIY」、「黑松動物擂臺」及「三貓的秘密集章」等活動，民眾可以來測試看看自己有多了解貓科動物。 雲豹「SUKI」：這麼快又到「虎」年啦。圖／北市動物園提供

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