快訊

公務員西堤用餐漏匡列數日稱「沒留意新聞疫情」 PCR結果出爐

飲料低消用語之爭 國小老師：應先反思自己是否是個好顧客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎年探野生貓族的秘密 北巿動物園特展周六開跑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
石虎正面臨著快速滅絕的危機，野外的數量估計僅剩下500隻左右。圖／北市動物園提供
石虎正面臨著快速滅絕的危機，野外的數量估計僅剩下500隻左右。圖／北市動物園提供

為了迎接農曆虎年，台北市立動物園從1月22日上午10點30分起，在教育中心及兒童動物區入口等地點，推出「野生貓族的秘密The Secrets of Wildcats」。動物園表示，開幕首日在教育中心入口，將有精采好玩的虎年教育駐站活動，歡迎大家一起到動物園，認識貓科動物大家族。

今年是農曆虎年，台北市立動物園特別舉辦今年的虎年貓科動物特展「野生貓族的秘密」，動物園表示，台灣曾經有兩種原生的貓科動物，一種是石虎，另一種則是雲豹。

自從雲豹在台灣這塊土地上消失之後，石虎就成為了唯一的野生貓科動物。不幸的是，因為棲息地消失或破碎化、過馬路被車撞死、獸夾危害、流浪貓狗的競爭、獵人捕捉…等因素，石虎正面臨著快速滅絕的危機，野外的數量估計僅剩下500隻左右。

動物園表示，當有更多人開始認識石虎，自然會開始關注牠們的存續，也才可能推動各項實際的保育行動。

動物園表示，全世界目前總共有41種貓科動物，在分類學上，又將貓科動物分為「豹亞科」和「貓亞科」兩大家族。「豹亞科」包含了大家熟知的獅、虎、花豹、雪豹和雲豹等成員，共7種。牠們共同的特徵是瞳孔呈圓形，且大部分能發出震撼、厚實的吼聲，因此又被稱為「吼貓」。

動物園表示，「貓亞科」則包含了獵豹、山獅、林㹭等成員，共34種。牠們共同的特徵是瞳孔呈紡錘形，且無法發出吼叫聲，只能發出類似咕嚕或咪喵的叫聲，所以被稱為「咪貓」。「豹亞科」家族的成員因為體型通常較大，因此又俗稱大貓（大型貓科動物）；「貓亞科」則被稱為小貓（小型貓科動物），但兩者的區別並不是以體型來區分的。

動物園表示，特展開幕活動，透過「石虎IG線上遊」、「老虎筆筒DIY」、「石虎？家貓？傻傻分不清楚！」、「石虎創意春聯DIY」、「寵愛你我健康」、「喵喵喵-動物認養」、「虎年生肖提燈DIY」、「黑松動物擂臺」及「三貓的秘密集章」等活動，民眾可以來測試看看自己有多了解貓科動物。

雲豹「SUKI」：這麼快又到「虎」年啦。圖／北市動物園提供
雲豹「SUKI」：這麼快又到「虎」年啦。圖／北市動物園提供

動物園 石虎 DIY

延伸閱讀

洛杉磯動物園為好萊塢女星貝蒂懷特辦100歲冥誕慶會

人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

「歡樂Fun寒假」動物園、天文館等場館推出多項活動

苔蘚蛙有幾隻？動物園偽裝高手多 遊客嘆：找不到

相關新聞

我跳！鹿跳飛過馬路讓喬丹也驚嘆 逾10萬人推特網友按讚

印度非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)17日在推特分享一則影片，一隻野生的鹿僅僅是過一條馬路，就展現神技運用跳飛的姿勢輕而易舉地到對岸的草叢上，讓逾10萬名網友瞠目結舌，紛紛按讚。

虎年探野生貓族的秘密 北巿動物園特展周六開跑

為了迎接農曆虎年，台北市立動物園從1月22日上午10點30分起，在教育中心及兒童動物區入口等地點，推出「野生貓族的秘密T...

絕對看過這隻白貓！飼主復刻迷因哽圖 「新的一年還是討厭」

記得這張白貓迷因圖嗎？最早其實從2018年開始流傳至今，今年1月飼主又幫牠「復刻」相似的場景，直到2022年，白貓「Smudge」依然沒有改變，仍然露出嫌惡的表情。

天生獵人！三花貓蹲河邊「手起刀落」10秒內抓到肥魚

你還記得貓咪是天生的獵人嗎？臉書專頁「我是枋寮人 民生資訊分享中心」分享一段野貓捕食河邊魚的影片，只見在眾目睽睽圍觀下，一隻三花野貓蹲在河邊，仔細盯著河中的獵物，接著抬手迅速在水中抓三下，一隻肥美的大魚到手，接著便叼著獵物愉快地消失在眾人面前。

貓咪「看到掃地機器人秒逃」3原因曝光：敵人在追朕！專家揭解決方法

對於很多家裡有養貓的人來說，如何解決滿地貓毛其實是個難題，有些人為了追求方便，會購買掃地機器人來定時定點清理家中的灰塵與毛屑，但有一些貓咪因為掃地機器人聲音過大導致恐懼，最後飼主會因為不讓貓咪受到驚嚇乾脆塵封掃地機器人。不過，其實掃地機器人也是可以與貓咪共存的，只要用對方法的話。

嚕頭嚕到90度「掉杆仆街」小貓頭鷹一臉懵逼：發生什麼事？

愛鳥的人喜歡鳥類的聰慧與靈巧，其中貓頭鷹就被人類譽為具有智慧的動物，常被卡通作為聰明的象徵之一。網路流傳一段影片，是一隻可愛的小貓頭在站杆上被嚕頭的影片，只見手指頭才剛碰上頭頂，貓頭鷹就露出懶洋洋的眼神，接著身子愈來愈低，嚕了十幾秒後居然掉下站杆，貓頭鷹瞬間驚醒，瞪大雙眼一臉彷彿在說「剛剛發生甚麼事情」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。