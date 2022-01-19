黑貓爸心酸PO文「抱歉沒讓你逃過命運」超催淚 真相曝光網笑翻

很多人都會說阿嬤養的孩子跟毛孩容易變胖，不過有些注定要變的圓滾滾的毛孩，依然是會往一路發福的路上前進。有一名貓奴分享了自己養貓咪的經驗，原先收編了一隻黑色米克斯，差點活不過去年冬天，結果沒想到竟然走上了「沒逃過命運」的不歸路，讓飼主頻頻對自家貓咪說抱歉，真相曝光後讓一眾網友笑翻。

剛領養回來的小木炭瘦巴巴的。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可不得轉載)

網友SY日前在Dcard發文「抱歉沒讓你逃過命運」，他一年前在路邊收編了一隻黑色米克斯貓「小木炭」，剛領養的時候正值寒冬，本來那時候小木炭差點熬不過那時的天氣，還好及時送醫從鬼門關前走一遭回來，花了一筆錢住院後康復就跟著主人回家了。結果經過一年多「悲劇就發生了」，當初又瘦又小差點活不過冬天的小木炭，現在變成一隻黑色肥毛球，飼主相當愧疚地說「抱歉，你沒躲過跟哥哥一樣(胖)的命運」。

結果小木炭養了一年變成胖胖圓毛球。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可不得轉載)

小木炭的哥哥也是長大長胖的最佳例子。 (圖/Dcard網友授權提供，未經許可不得轉載)

該文貼出後引起不少網友迴響，許多網友表示「還以為是什麼悲傷緬懷貓咪文，原來是想曬貓啊」、「黑色還不顯瘦真的不容易」，紛紛大讚小木炭超級可愛。也有網友好奇發問到底怎麼把貓咪養成這麼胖，因為自家黑貓都不太吃飯，網友也現身回應，表示貓咪個性比較是主因，沒辦法強迫貓咪要不要吃，如果貓咪真的不愛吃就可能要挑飼料，「我家兩隻剛好都是吃貨完全不挑食，所以結紮後就跟吹氣球一樣一直長胖」。

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