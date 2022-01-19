絕對看過這隻白貓！飼主復刻迷因哽圖 「新的一年還是討厭」

記得這張白貓迷因圖嗎？最早其實從2018年開始流傳至今，今年1月飼主又幫牠「復刻」相似的場景，直到2022年，白貓「Smudge」依然沒有改變，仍然露出嫌惡的表情。

這隻可能人人見過的白貓，卻沒有多少人知道牠真正的名字。牠的名字叫做Smudge，流傳最廣的一張哽圖攝於2018年間，並被網友惡搞拿去和美國真人實境秀節目「比佛利嬌妻」合成新圖片，形成一組歷久不衰的迷因圖(Meme)。

由於Smudge平常只吃肉並不會攝取蔬菜，因此面對盤中一片綠油油的景象才會如此厭惡。而就在今年1月4日飼主在推特上又無預警重現這張知名照片，並補充說明「新的一年，一樣的蔬菜」，Smudge也絲毫不意外的露出相同嫌惡表情。

逗趣的照片瞬間吸引近16萬個讚，網友看到Smudge一路走來始終如一，紛紛表示「太可愛了」「希望能出NFT」「不要再給蔬菜了」「一樣的表情XD」

商品推薦