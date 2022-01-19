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天生獵人！三花貓蹲河邊「手起刀落」10秒內抓到肥魚

聯合新聞網 / 綜合報導
三花貓在河邊捕魚。圖／翻攝自臉書
三花貓在河邊捕魚。圖／翻攝自臉書

你還記得貓咪是天生的獵人嗎？臉書專頁「我是枋寮人 民生資訊分享中心」分享一段野貓捕食河邊魚的影片，只見在眾目睽睽圍觀下，一隻三花野貓蹲在河邊，仔細盯著河中的獵物，接著抬手迅速在水中抓三下，一隻肥美的大魚到手，接著便叼著獵物愉快地消失在眾人面前。

矮橋下有一隻三花貓正蹲在河邊，可以從水中影子看出河內有五、六條魚，其中有一隻魚游到三花貓前，拍打出水花，三花貓將脖子往前，屏氣凝神地瞄準水中的魚，接著一個迅速出手，只看到魚沿著河邊的木樁被強行打撈起來，隨著眾人驚呼，此時魚已成為三花貓的獵物。

三花一口叼起比牠頭還大的魚，一個轉頭發現周遭人潮洶湧，大家仍震驚於貓咪獵捕的過程，只看到那條魚已經不再掙扎，接著三花貓在人群中找到縫隙，慢悠悠地離開。

貓咪是天生的獵人，每日會做的事情有三件，巡邏地盤、洗澡清潔跟獵捕食物，三花是米克斯的一種，其實米克斯的捕食能力很強，為了適應環境而衍伸出強大的體魄以及消化器官，網友看完影片後，讚嘆大自然的神奇以及對貓咪帥氣的行為豎起拇指。

貓咪 米克斯

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