快訊

公務員西堤用餐漏匡列數日稱「沒留意新聞疫情」 PCR結果出爐

飲料低消用語之爭 國小老師：應先反思自己是否是個好顧客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪「看到掃地機器人秒逃」3原因曝光：敵人在追朕！專家揭解決方法

聯合新聞網 / 綜合報導
有些貓咪看到掃地機器人就敬而遠之。 (圖/取自Youtube)
有些貓咪看到掃地機器人就敬而遠之。 (圖/取自Youtube)

對於很多家裡有養貓的人來說，如何解決滿地貓毛其實是個難題，有些人為了追求方便，會購買掃地機器人來定時定點清理家中的灰塵與毛屑，但有一些貓咪因為掃地機器人聲音過大導致恐懼，最後飼主會因為不讓貓咪受到驚嚇乾脆塵封掃地機器人。不過，其實掃地機器人也是可以與貓咪共存的，只要用對方法的話。

日本專欄作家Chimoma撰文表示，現代不少有毛孩的家庭因為飼主工作忙碌的關係，會以掃地機器人來取代一般的日常打掃，不過坊間掃地機器人多半都會有不小的噪音，這對於五感敏銳的貓咪來說是一個不太友善的家電，但只要用對方法也可以讓貓咪跟掃地機器人一起存在於同個空間中，不少貓咪會害怕掃地機器人的原因大致有三種。

一、噪音對於貓咪來說過大

掃地機器人發出的聲音對人類來說可能不算太大的噪音，但對於聽覺敏銳的貓來說算是很大的，所以也有貓咪會對吸塵器、吹風機等高功率輸出又特別大聲的家電感到害怕。

也有貓咪是不害怕掃地機器人的，反而在上面玩得很開心。 (圖/取自推特)
也有貓咪是不害怕掃地機器人的，反而在上面玩得很開心。 (圖/取自推特)

二、會讓貓咪誤認「敵人追著牠跑」

掃地機器人雖然是透過內建的感應器以及元件來測量家中環境的大小及障礙物，會有自身一套演算法在室內穿梭前進、以利打掃到每一個角落，但貓咪對掃地機器人隨時都會改變前進路線是無法預測的，如果掃地機器人突然改變路徑，直直向貓咪在的地方衝過去，就會造成貓咪害怕，以為是要追牠跑的敵人。

掃地機器人對於一些貓咪來說是敬而遠之的家電，圖非當事掃地機器人。 (資料照/擷自Youtube)
掃地機器人對於一些貓咪來說是敬而遠之的家電，圖非當事掃地機器人。 (資料照/擷自Youtube)

三、持續性噪音讓貓咪不舒服

有些貓咪可能對較大的噪音忍受度較高，因此不會有太大的反應，不過掃地機器人要打掃至少也需要半小時以上，且會發出不同程度的噪音，對於一些貓咪來說就算是牠們能忍受比較大的噪音，但持續性不停歇的噪音對牠們來說是會造成壓力及負擔的。

專家也提出了如何讓貓咪與掃地機器人和平相處的幾個原則，但會根據貓咪的個性有所不同有不一樣的應對方式。如果家裡飼養的貓咪比較年輕、活潑好動的話，可以訓練貓咪降低對於掃地機器人的敵意，比如說要使用掃地機器人之前，先跟貓咪好好溝通說「我要來打掃囉」並好好安撫貓咪、把貓咪先疏散到高處、或用一些能夠轉移貓咪注意力的方法讓貓咪對掃地機器人的恐懼感下降一些。

有些貓咪習慣掃地機器人的聲音之後，反而把掃地機器人當起坐駕了。 (圖/取自推特)
有些貓咪習慣掃地機器人的聲音之後，反而把掃地機器人當起坐駕了。 (圖/取自推特)

但如果家中的貓咪比較老，專家表示雖然老貓的聽力多少都會退化，有些飼主可能會發現就算是開掃地機器人，家裡的貓咪也彷彿聽不見或看不見一樣無視它的存在，但不可忽視「聽覺誘發的反射性癲癇發作」帶來的問題，這種病大多好發在10-15歲的貓咪身上，因此家有老貓的飼主可以的話盡量少用掃地機器人，改用滾輪紙、紙拖把、寬膠帶等方式去黏貓毛，畢竟要老貓適應新環境實在有點「強貓所難」，因此為了老貓著想，還是盡量少用掃地機器人為佳。

貓咪 噪音 吹風機 日本

相關新聞

我跳！鹿跳飛過馬路讓喬丹也驚嘆 逾10萬人推特網友按讚

印度非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)17日在推特分享一則影片，一隻野生的鹿僅僅是過一條馬路，就展現神技運用跳飛的姿勢輕而易舉地到對岸的草叢上，讓逾10萬名網友瞠目結舌，紛紛按讚。

虎年探野生貓族的秘密 北巿動物園特展周六開跑

為了迎接農曆虎年，台北市立動物園從1月22日上午10點30分起，在教育中心及兒童動物區入口等地點，推出「野生貓族的秘密T...

絕對看過這隻白貓！飼主復刻迷因哽圖 「新的一年還是討厭」

記得這張白貓迷因圖嗎？最早其實從2018年開始流傳至今，今年1月飼主又幫牠「復刻」相似的場景，直到2022年，白貓「Smudge」依然沒有改變，仍然露出嫌惡的表情。

天生獵人！三花貓蹲河邊「手起刀落」10秒內抓到肥魚

你還記得貓咪是天生的獵人嗎？臉書專頁「我是枋寮人 民生資訊分享中心」分享一段野貓捕食河邊魚的影片，只見在眾目睽睽圍觀下，一隻三花野貓蹲在河邊，仔細盯著河中的獵物，接著抬手迅速在水中抓三下，一隻肥美的大魚到手，接著便叼著獵物愉快地消失在眾人面前。

貓咪「看到掃地機器人秒逃」3原因曝光：敵人在追朕！專家揭解決方法

對於很多家裡有養貓的人來說，如何解決滿地貓毛其實是個難題，有些人為了追求方便，會購買掃地機器人來定時定點清理家中的灰塵與毛屑，但有一些貓咪因為掃地機器人聲音過大導致恐懼，最後飼主會因為不讓貓咪受到驚嚇乾脆塵封掃地機器人。不過，其實掃地機器人也是可以與貓咪共存的，只要用對方法的話。

嚕頭嚕到90度「掉杆仆街」小貓頭鷹一臉懵逼：發生什麼事？

愛鳥的人喜歡鳥類的聰慧與靈巧，其中貓頭鷹就被人類譽為具有智慧的動物，常被卡通作為聰明的象徵之一。網路流傳一段影片，是一隻可愛的小貓頭在站杆上被嚕頭的影片，只見手指頭才剛碰上頭頂，貓頭鷹就露出懶洋洋的眼神，接著身子愈來愈低，嚕了十幾秒後居然掉下站杆，貓頭鷹瞬間驚醒，瞪大雙眼一臉彷彿在說「剛剛發生甚麼事情」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。