貓咪「看到掃地機器人秒逃」3原因曝光：敵人在追朕！專家揭解決方法

對於很多家裡有養貓的人來說，如何解決滿地貓毛其實是個難題，有些人為了追求方便，會購買掃地機器人來定時定點清理家中的灰塵與毛屑，但有一些貓咪因為掃地機器人聲音過大導致恐懼，最後飼主會因為不讓貓咪受到驚嚇乾脆塵封掃地機器人。不過，其實掃地機器人也是可以與貓咪共存的，只要用對方法的話。

日本專欄作家Chimoma撰文表示，現代不少有毛孩的家庭因為飼主工作忙碌的關係，會以掃地機器人來取代一般的日常打掃，不過坊間掃地機器人多半都會有不小的噪音，這對於五感敏銳的貓咪來說是一個不太友善的家電，但只要用對方法也可以讓貓咪跟掃地機器人一起存在於同個空間中，不少貓咪會害怕掃地機器人的原因大致有三種。

一、噪音對於貓咪來說過大

掃地機器人發出的聲音對人類來說可能不算太大的噪音，但對於聽覺敏銳的貓來說算是很大的，所以也有貓咪會對吸塵器、吹風機等高功率輸出又特別大聲的家電感到害怕。

也有貓咪是不害怕掃地機器人的，反而在上面玩得很開心。 (圖/取自推特)

二、會讓貓咪誤認「敵人追著牠跑」

掃地機器人雖然是透過內建的感應器以及元件來測量家中環境的大小及障礙物，會有自身一套演算法在室內穿梭前進、以利打掃到每一個角落，但貓咪對掃地機器人隨時都會改變前進路線是無法預測的，如果掃地機器人突然改變路徑，直直向貓咪在的地方衝過去，就會造成貓咪害怕，以為是要追牠跑的敵人。

掃地機器人對於一些貓咪來說是敬而遠之的家電，圖非當事掃地機器人。 (資料照/擷自 Youtube )

三、持續性噪音讓貓咪不舒服

有些貓咪可能對較大的噪音忍受度較高，因此不會有太大的反應，不過掃地機器人要打掃至少也需要半小時以上，且會發出不同程度的噪音，對於一些貓咪來說就算是牠們能忍受比較大的噪音，但持續性不停歇的噪音對牠們來說是會造成壓力及負擔的。

專家也提出了如何讓貓咪與掃地機器人和平相處的幾個原則，但會根據貓咪的個性有所不同有不一樣的應對方式。如果家裡飼養的貓咪比較年輕、活潑好動的話，可以訓練貓咪降低對於掃地機器人的敵意，比如說要使用掃地機器人之前，先跟貓咪好好溝通說「我要來打掃囉」並好好安撫貓咪、把貓咪先疏散到高處、或用一些能夠轉移貓咪注意力的方法讓貓咪對掃地機器人的恐懼感下降一些。

有些貓咪習慣掃地機器人的聲音之後，反而把掃地機器人當起坐駕了。 (圖/取自推特)

但如果家中的貓咪比較老，專家表示雖然老貓的聽力多少都會退化，有些飼主可能會發現就算是開掃地機器人，家裡的貓咪也彷彿聽不見或看不見一樣無視它的存在，但不可忽視「聽覺誘發的反射性癲癇發作」帶來的問題，這種病大多好發在10-15歲的貓咪身上，因此家有老貓的飼主可以的話盡量少用掃地機器人，改用滾輪紙、紙拖把、寬膠帶等方式去黏貓毛，畢竟要老貓適應新環境實在有點「強貓所難」，因此為了老貓著想，還是盡量少用掃地機器人為佳。

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