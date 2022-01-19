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嚕頭嚕到90度「掉杆仆街」小貓頭鷹一臉懵逼：發生什麼事？

聯合新聞網 / 綜合報導
貓頭鷹從嚕頭美夢中驚醒。圖／翻攝自臉書
貓頭鷹從嚕頭美夢中驚醒。圖／翻攝自臉書

愛鳥的人喜歡鳥類的聰慧與靈巧，其中貓頭鷹就被人類譽為具有智慧的動物，常被卡通作為聰明的象徵之一。網路流傳一段影片，是一隻可愛的小貓頭在站杆上被嚕頭的影片，只見手指頭才剛碰上頭頂，貓頭鷹就露出懶洋洋的眼神，接著身子愈來愈低，嚕了十幾秒後居然掉下站杆，貓頭鷹瞬間驚醒，瞪大雙眼一臉彷彿在說「剛剛發生甚麼事情」。

影片中，貓頭鷹站在木製的站杆上，一隻手伸進去靠近貓頭鷹的頭，指腹才剛觸碰頭頂的時候，貓頭鷹就已經開始舒服的瞇起眼睛，似乎對嚕頭這件事習以為常且非常享受，隨著手指頭的揉捏按壓，貓頭鷹的腳漸漸失去抓力，慢慢地朝桌面靠近，拍攝者看到這可愛模樣忍不住笑出來，最後貓頭鷹甚至與桌面呈現水平狀態，幾乎懸浮在空中，而貓頭鷹也沒發現自己奇怪的姿勢，隨著姿態愈來愈放鬆，最後掉下站杆，貓頭鷹瞬間驚醒，連忙拍打翅膀站回原位。

剛站好的貓頭鷹一臉驚魂未定，彷彿在說「剛剛發生甚麼事」，與剛剛舒服瞇眼的表情呈現戲劇性的反差，雙眼瞪得大大的，左看看右看看，思考前幾秒的美夢到底去哪了。拍攝者笑著反問：「你是不是很喜歡？是不是？」

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