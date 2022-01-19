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狗狗咬爆軟骨頭「保麗龍炸開像下雪」無辜樣引網友替牠頂罪
國外一名網友在Tik Tok上分享，自己回家後發現家裡地板全部都是超迷你的保麗龍球，原來是家裡養的黃金貴賓混血犬把軟骨頭咬爆！裡面的保麗龍全部灑出來，彷彿下過雪一樣，讓網友超傻眼「請問我現在是在做夢嗎？」
畫面中可以看到，軟骨頭裡的細小保麗龍球就這樣灑滿家中地板，而軟骨頭的「殘骸」則躺在一旁，肇事的小狗狗則一臉無辜的看向鏡頭，裝可憐的模樣引來網友搞笑留言「我是她的律師，這不是她做的。」
@whereisvideos
Why♬ original sound - Dk
超巨量的保麗龍球雖然壯觀，但其實很方便清潔。有人歪樓表示想看吸塵器吸保麗龍球的影片。而飼主後來也上傳了2支影片，分享超療癒的收拾過程，許多網友留言「還不快謝謝那隻乖狗狗！」
@whereisvideos Reply to @tanishaburch63 ♬ original sound - Dk
影片一出，馬上吸引超過800萬次點擊，許多網友也紛紛湧入替「一臉無辜」的小狗說話「你不能證明是她幹的！」、「她是無辜的，是我幹的」、「一定是軟骨頭先攻擊他的！」、「狗狗：我跟你一樣震驚哦」、「那應該只是雪，你家屋頂一定有破洞。」
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