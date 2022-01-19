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德牧「自行收養」小黃金獵犬 大方分食還會讓位一起睡

聯合新聞網 / 綜合報導
德牧「爸爸」超疼小阿金。（圖／翻攝自微博）
德牧「爸爸」超疼小阿金。（圖／翻攝自微博）

中國江蘇揚州一處工廠收養了5隻流浪狗，近日其中一隻德國牧羊犬被發現身邊躺了一隻不知道打哪來的小黃金獵犬。負責照顧狗狗們的員工受訪表示，德牧把自己當成了「小爸爸」，不但會分食還會挪位子一起睡，十分盡責。

畫面可以看到，小金毛直接趴在德牧身上睡覺，和諧的畫面讓工廠員工直呼「真的特別可愛！」據了解，本月12日員工要幫德牧倒飼料的時候意外在身邊發現了身邊這隻小阿金，猜測應該是廠區其他流浪犬自己帶回來，並寄養在這隻德牧的窩裡。

員工還表示，這隻德牧真的當起了「小爸爸」，不但會把自己的食物分給小阿金，讓他睡在自己身上，把這個「小兒子」照顧得非常好。影片一出馬上就在中國社群平台微博上瘋傳，甚至話題「德牧流浪小金毛當養父分享食物」更衝上熱搜許久。

超溫馨的影片被多家中國官媒分享，許多網友看了紛紛表示超療癒「浪浪都知道浪浪的辛苦」、「狗狗都能撿到狗，就我撿不到」、「德牧看起來像個慈祥老父親」、「德牧的眼神好有愛呀」、「萬物有靈！好狗有好報！」、「好像漫畫情節呀。」

收養 狗狗 德國牧羊犬 黃金獵犬

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