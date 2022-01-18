快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

綠蠵龜受困澎湖海灘頭部有傷 岸巡及時救援

中央社 / 澎湖縣18日電

海巡署金馬澎分署今天表示，一隻綠蠵龜疑似受困在澎湖西嶼的海灘，中午12時50分被岸巡人員發現，頭部有不明傷口，由保育單位護送到水試所海龜救護收容中心安置觀察。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，第7岸巡隊大池安檢所人員今天中午12時50分，在西嶼鄉小池角涼亭前方海灘發現一隻受困的綠蠵龜，除第一時間給予濕布覆蓋保濕外，立即通報澎湖縣政府農漁局與海洋保育署澎湖保育站等單位派員前往處理。

農漁局等單位趕抵後，發現綠蠵龜頭部有不明傷口，但生命跡象穩定，經測量綠蠵龜體長約50公分、寬約40公分，先行將綠蠵龜送往水試所海龜救護收容中心安置觀察。

綠蠵龜 海巡署 澎湖

延伸閱讀

澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包

澎湖長輩小確幸！今起一人發5千元春節敬老紅包

澎湖縣府攜手經國學院 招收護理公費生服務在地

澎湖縣民疫苗第三劑接種踴躍 施打率達1成

相關新聞

翻肚爆睡就是信任的證明！貓咪有這「3關鍵行為」=聖上蓋章的好貓奴

貓咪是一種相對起狗狗來說比較傲嬌的毛小孩，撇除會直接示愛的貓咪，一些內斂的貓更傾向於默默表達對主人的愛，不過究竟要怎麼觀察貓咪對主人滿不滿意呢？專家揭密貓咪的幾種行為語言，如果你家的貓咪會在家裡任何一處等你、睡覺睡到肚肚朝天毫無防備，基本上就是對主人很信任了。

戲精黃金鼠「迷濛眼神O型嘴」神複製隔壁鼠寶 萬人笑炸：根本雙胞胎

家裡有養倉鼠的人應該都會發現一件事情，那就是平常萌萌的牠們有時候戲精起來也絕對不會輸給貓狗。最近有一段影片在網路上爆紅，黃金鼠飼主把自家鼠寶做成了一塊壓克力立牌，只見他把壓克力立牌放進鼠寶的家，起先鼠鼠看到是沒什麼反應，結果下一秒馬上擺出跟立牌一樣的姿勢，根本就像是雙胞胎，讓不少網友笑著說「誰是本尊誰是分身傻傻搞不清楚」。

貓姐姐跳上馬桶「直接尿在弟弟頭上」媽傻眼：這是霸凌吧？

網友席德妮（Sydney Paige）養了一對貓姐弟，分別是橘貓姊姊安妮（Annie）和黑貓弟弟萊爾（Lyle）。這天，姊姊安妮不顧弟弟還在貓砂盆裡上廁所，安妮直接跳上去開始「方便」，讓一旁的媽媽驚呼「她是真的沒看到他還是單純在霸凌？」

狗狗被虐到剩17公斤像「行走骷髏」獲救後體重翻倍找到新家

澳洲動物救援組織「皇家防止虐待動物協會 西澳分部」（RSPCA WA）近日從一對情侶手中救出兩隻受虐狗狗，兩隻小狗因為營養不良而都只瘦得剩17、18公斤，慘樣令人不捨。而RSPCA WA已成功起訴這對虐狗情侶，兩隻受虐狗狗獲救後體重翻倍，也找到找到了幸福的新家。

有腳的購物袋？破解「寵物不落地」禁令 飼主出奇招求上車

紐約地鐵現行規定「寵物不落地」，想上車必須先把毛孩裝進容器，讓大型犬飼主傷透腦筋。國外臉書專頁近日發出一組圖片，飼主們為了帶愛犬上車絞盡腦汁，出現許多看似遊走規定灰色地帶的行為，圖片曝光後讓不少人讚嘆「果然沒讓人失望」。

愛犬寵物美容昏厥後不治 飼主疑牠被關烘乾箱「活活烤死」

蘇格蘭37歲女性歐妮爾（Lisa O’Neill）日前帶8個月大的寵物犬哈利（Harry )去做寵物美容，豈料接狗回家時竟發現牠昏厥，最後不幸死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。