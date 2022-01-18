綠蠵龜受困澎湖海灘頭部有傷 岸巡及時救援
海巡署金馬澎分署今天表示，一隻綠蠵龜疑似受困在澎湖西嶼的海灘，中午12時50分被岸巡人員發現，頭部有不明傷口，由保育單位護送到水試所海龜救護收容中心安置觀察。
海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，第7岸巡隊大池安檢所人員今天中午12時50分，在西嶼鄉小池角涼亭前方海灘發現一隻受困的綠蠵龜，除第一時間給予濕布覆蓋保濕外，立即通報澎湖縣政府農漁局與海洋保育署澎湖保育站等單位派員前往處理。
農漁局等單位趕抵後，發現綠蠵龜頭部有不明傷口，但生命跡象穩定，經測量綠蠵龜體長約50公分、寬約40公分，先行將綠蠵龜送往水試所海龜救護收容中心安置觀察。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言