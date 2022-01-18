翻肚爆睡就是信任的證明！貓咪有這「3關鍵行為」=聖上蓋章的好貓奴

貓咪是一種相對起狗狗來說比較傲嬌的毛小孩，撇除會直接示愛的貓咪，一些內斂的貓更傾向於默默表達對主人的愛，不過究竟要怎麼觀察貓咪對主人滿不滿意呢？專家揭密貓咪的幾種行為語言，如果你家的貓咪會在家裡任何一處等你、睡覺睡到肚肚朝天毫無防備，基本上就是對主人很信任了。

日本專欄作家玲愛撰文指出，想觀察自己家裡貓咪是不是對自己很信任，可以從三個地方去觀察。

一、睡姿

貓咪的睡姿通常可以反應貓咪對身處的環境是否適應以及喜歡的程度，如果貓咪待在一個讓牠感到相當安心的環境，牠可能會比較常出現翻肚仰睡的姿勢，當然每一隻貓咪喜歡的睡姿不一樣，如果本身不喜歡翻肚睡覺的貓，也不見得就是經常保持在警戒狀態或不信任主人。

有些貓咪超喜歡翻肚肚討摸摸。 (圖/取自Pakutaso)

二、應對主人的舉動

對主人信賴度高的貓咪，會經常做出與主人親密的舉動，例如跟在主人身後、舔主人的手、親主人等等，也會偶爾把身體靠在主人身上蹭蹭。動物表達信任的方式很簡單，肢體動作就是其中一項，所以看貓咪跟你的肢體接觸多不多，就可以判斷貓咪是否信任主人。

經常對主人表現親密行為的貓咪，其實就是喵皇被認可的主人。 (圖/取自Pakutaso)

三、會不會等待主人

有些對主人依賴程度較高的貓咪，會在主人快回家的時候在門後等待，也會在主人要出門時在門口等著，有些則是家裡空間比較大的情況下，主人去上廁所或洗澡，貓咪也會在門外等候，如果這樣的情況常常發生，也是代表貓咪很黏主人的狀況。

如果你家貓咪很喜歡在你洗澡或上廁所的時候等你，代表牠很愛你喔。 (圖/取自Pakutaso)

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