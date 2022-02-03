不是賣萌！貓奴揭肉球4大功能 「就像人類手掌」也要保濕

貓咪肉球的存在不只有「賣萌」而已，強大的功能是日常生活不可或缺的一部分。日本專欄作家めろんぱん撰文指出，貓咪腳掌肉球不是裝飾用，其實具備消音、防滑、抓住獵物以及感應外界等功能。

1.把腳步聲消音

有時會發現貓咪悄悄走到你身邊，除了動作輕盈，還得歸功於肉球的消音作用，在幾乎不發出聲音的狀態接近獵物。對於獵人來說，消音和匿蹤是基本要求，有助於提升狩獵的成功率。

2.防滑

貓咪粉嫩的肉球，是全身上下唯一會出汗的部位。適當的濕度有助於止滑，貓咪出色的跳躍及落地都和肉球的防滑功能脫不了關係。

3.抓住獵物

貓的前腳掌關節相當柔軟，可以像人類手掌一樣做出「布和石頭」的動作，幫助貓皇靈活的抓住獵物。

4.感應外界

視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺五感之中，肉球和鬍鬚負責觸覺。肉球的感知能力相當強大，能夠精確感受所觸碰到的物體。有些飼主會幫貓咪穿上鞋子，不過一旦穿鞋走路便會相當笨拙，原因是因為傳感器被擋住所導致的。

除了上述4個功能，作者也提醒貓咪在家裡追趕跑跳碰，冬天容易變得乾燥，可以視狀況補充貓咪護掌霜，但千萬別直接拿人類的來使用。而長毛貓通常有毛保護肉球，但在一般木地板容易滑倒，可以考慮定期修剪。

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