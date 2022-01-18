戲精黃金鼠「迷濛眼神O型嘴」神複製隔壁鼠寶 萬人笑炸：根本雙胞胎

家裡有養倉鼠的人應該都會發現一件事情，那就是平常萌萌的牠們有時候戲精起來也絕對不會輸給貓狗。最近有一段影片在網路上爆紅，黃金鼠飼主把自家鼠寶做成了一塊壓克力立牌，只見他把壓克力立牌放進鼠寶的家，起先鼠鼠看到是沒什麼反應，結果下一秒馬上擺出跟立牌一樣的姿勢，根本就像是雙胞胎，讓不少網友笑著說「誰是本尊誰是分身傻傻搞不清楚」。

日本一名養黃金鼠的網友「もちもぐ🐹ハムスター日記」在推特上貼出一部短影片，只見名為「麻糬糬(もちち)」的黃金鼠的鼠籠裡面被主人放進去一個印有牠的照片的壓克力立牌，起先麻糬糬有點疑惑的看著立牌，結果沒過多久馬上擺出跟立牌上面一模一樣的姿勢，短短三秒鐘至今已吸引將近3萬人觀看。

麻糬糬的主人表示，鼠寶的壓克力立牌是他在網路上製作的，沒想到麻糬糬見到之後會有這樣的逗趣反應。影片一貼出後吸引不少網友留言，有網友表示「怎麼可以這麼可愛」、「麻糬糬擺出動作的瞬間根本左右對稱」、「這影片我怎麼一回過神來發現我看了超過10分鐘」還有網友打趣的說「這影片有股魔性」。

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