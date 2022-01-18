貓姐姐跳上馬桶「直接尿在弟弟頭上」媽傻眼：這是霸凌吧？

網友席德妮（Sydney Paige）養了一對貓姐弟，分別是橘貓姊姊安妮（Annie）和黑貓弟弟萊爾（Lyle）。這天，姊姊安妮不顧弟弟還在貓砂盆裡上廁所，安妮直接跳上去開始「方便」，讓一旁的媽媽驚呼「她是真的沒看到他還是單純在霸凌？」

@parsleysage 3 years and I have never seen this happen before ♬ Oh No - Kreepa

畫面中可以看到，安妮一派輕鬆地端坐在貓砂盆上小號，結束後跳開才發現，原來弟弟萊爾在貓砂盆裡面上廁所。而媽媽則緊張的呼喚萊爾的名字，只見弟弟一臉無辜的望向鏡頭，好像不知道自己似乎被姊姊「霸凌」了。

影片一放上社群平台Tik Tok，吸引許多網友熱議，更有人擔心萊爾會不會「身心受創」？而席德妮則上傳了第二支影片回覆網友，強調每天都會幫姐弟倆洗澡，萊爾目前非常乾淨也很正常。主人更搞笑質問姊姊安妮「請問到底為什麼要這樣？」只見安妮沈默地望向鏡頭，讓主人哭笑不得，表示「好吧，她拒絕解釋。」

萊德妮後來上傳了第三支影片，內容是事發後弟弟萊爾從貓砂盆裡探出頭了，緊緊盯著姊姊的背影，睜著大眼睛的無辜萊爾和一臉事不關己的安妮形成強烈對比，讓網友笑翻「弟弟看起來似乎在想著復仇計畫。」

姊姊安妮「霸凌現場」的影片一上傳便吸引700多萬點閱與5000多則留言，許多網友被姐弟倆的互動笑翻「橘貓正常發揮」、「那張跩臉像在說：我還會繼續尿在他身上的」、「求萊爾心理陰影面積」。