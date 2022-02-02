聽新聞
test
0:00 / 0:00
貓狗一起睡好溫馨？網看白貓「饋」在子孫袋：瞬間明白了什麼
天氣轉涼，毛孩也懂得到溫暖的地方取暖。有網友分享一張照片，一貓一狗窩在一起睡得相當甜，仔細一看白貓竟躺在狗狗的「子孫袋」上，而狗狗的神情也超有戲，被網友笑說「好像爽暈了」
臉書社團爆廢公社公開版出現一張照片，白貓安靜的窩在狗兒身上熟睡，貓狗和諧共處的照片融化不少網友。不過魔鬼藏在細節裡，貓咪的下巴其實「饋」在狗的睪丸上，「枕頭的概念」「真皮小枕頭」「真的是卵卵包」「暖暖包=蛋蛋包」。
「瞬間明白了什麼…」除了貓咪躺的位置十分巧妙，狗兒翻白眼的神情也讓不少人笑翻，「被躺的眼神好像爽暈了」「看久才知道發生什麼事情」。也有人擔心要是貓咪睡到忘我忽然咬下去，現場立刻變成一樁慘案。
除了這隻「內行」白貓，不少貓咪其實都懂得到電暖器、烤爐等物品旁取暖。有趣的是就連地上的碟形天線也有吸貓功能，意外吸引野貓來取暖。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言