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貓狗一起睡好溫馨？網看白貓「饋」在子孫袋：瞬間明白了什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自爆廢公社公開版
圖擷自爆廢公社公開版

天氣轉涼，毛孩也懂得到溫暖的地方取暖。有網友分享一張照片，一貓一狗窩在一起睡得相當甜，仔細一看白貓竟躺在狗狗的「子孫袋」上，而狗狗的神情也超有戲，被網友笑說「好像爽暈了」

臉書社團爆廢公社公開版出現一張照片，白貓安靜的窩在狗兒身上熟睡，貓狗和諧共處的照片融化不少網友。不過魔鬼藏在細節裡，貓咪的下巴其實「饋」在狗的睪丸上，「枕頭的概念」「真皮小枕頭」「真的是卵卵包」「暖暖包=蛋蛋包」。

「瞬間明白了什麼…」除了貓咪躺的位置十分巧妙，狗兒翻白眼的神情也讓不少人笑翻，「被躺的眼神好像爽暈了」「看久才知道發生什麼事情」。也有人擔心要是貓咪睡到忘我忽然咬下去，現場立刻變成一樁慘案。

除了這隻「內行」白貓，不少貓咪其實都懂得到電暖器、烤爐等物品旁取暖。有趣的是就連地上的碟形天線也有吸貓功能，意外吸引野貓來取暖。

貓咪 狗狗

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