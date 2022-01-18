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愛犬寵物美容昏厥後不治 飼主疑牠被關烘乾箱「活活烤死」

聯合新聞網 / 綜合報導
狗在寵物美容店昏厥後不治。圖／取自metro
狗在寵物美容店昏厥後不治。圖／取自metro

蘇格蘭37歲女性歐妮爾（Lisa O’Neill）日前帶8個月大的寵物犬哈利（Harry )去做寵物美容，豈料去接狗時竟發現牠昏厥，最後不幸死亡。歐妮爾稱哈利的死可能跟寵物美容店用的「寵物烘乾箱」有關，呼籲有關當局要更嚴格監管業者，免除更多憾事。

歐妮爾指出，她在2020年10月以2350英鎊（約合新台幣8萬8千元）的價格購買哈利，並在2021年2月帶哈利到出事的寵物美容店，2度光顧時卻發生意外。

歐妮爾說哈利第1次從這間寵物美容店回來時聞起來很香，但「感覺很口渴」，當時她沒有多想。今年5月6日她再帶哈利去寵物美容店。當時哈利洗完澡後被放入烘乾箱吹乾毛髮，但哈利在歐妮爾來接牠前就倒下了。

歐妮爾立刻帶哈利看獸醫，但仍搶救不治。獸醫在5月8日為牠安樂死

驗屍單位斷定哈利沒有中暑，臨床上無法歸咎於寵物美容店。但是蘇格蘭防止虐待動物協會（Scottish Society of Prevention of Cruelty to Animals）支持歐妮爾，認為寵物美容業者應接受更嚴格監管。

目前蘇格蘭寵物美容師無須取得執照，也沒有義務告知顧客寵物是否會放入寵物烘乾箱。現行法律無法約束寵物美容業。

歐妮爾透露，哈利的寵物美容師有30年經驗還曾獲獎，所以她帶哈利去那裡「完全沒有疑慮」。歐妮爾5月份接到美容店來電說哈利在烘乾時倒下了，當時她還不知道「寵物烘乾箱」是什麼。

直到她告訴獸醫事情始末，獸醫才斷定哈利中暑了，還說寵物烘乾箱是「死亡陷阱」。

歐妮爾提到哈利被放在烘乾箱30分鐘，期間活潑的哈利在箱子裡跳來跳去，認為關在箱子裡讓哈利產生壓力和體溫過熱，最終引起併發症死掉。

歐妮爾現在發起了一項連署活動，要求蘇格蘭政府採取行動監管寵物美容師，已獲得近3000人連署。

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