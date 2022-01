愛犬寵物美容昏厥後不治 飼主疑牠被關烘乾箱「活活烤死」

蘇格蘭37歲女性歐妮爾(Lisa O’Neill)日前帶8個月大的寵物犬哈利(Harry )去做寵物美容,豈料去接狗時竟發現牠昏厥,最後不幸死亡。歐妮爾稱哈利的死可能跟寵物美容店用的「寵物烘乾箱」有關,呼籲有關當局要更嚴格監管業者,免除更多憾事。

歐妮爾指出,她在2020年10月以2350英鎊(約合新台幣8萬8千元)的價格購買哈利,並在2021年2月帶哈利到出事的寵物美容店,2度光顧時卻發生意外。

歐妮爾說哈利第1次從這間寵物美容店回來時聞起來很香,但「感覺很口渴」,當時她沒有多想。今年5月6日她再帶哈利去寵物美容店。當時哈利洗完澡後被放入烘乾箱吹乾毛髮,但哈利在歐妮爾來接牠前就倒下了。

歐妮爾立刻帶哈利看獸醫,但仍搶救不治。獸醫在5月8日為牠安樂死。

驗屍單位斷定哈利沒有中暑,臨床上無法歸咎於寵物美容店。但是蘇格蘭防止虐待動物協會(Scottish Society of Prevention of Cruelty to Animals)支持歐妮爾,認為寵物美容業者應接受更嚴格監管。

目前蘇格蘭寵物美容師無須取得執照,也沒有義務告知顧客寵物是否會放入寵物烘乾箱。現行法律無法約束寵物美容業。

歐妮爾透露,哈利的寵物美容師有30年經驗還曾獲獎,所以她帶哈利去那裡「完全沒有疑慮」。歐妮爾5月份接到美容店來電說哈利在烘乾時倒下了,當時她還不知道「寵物烘乾箱」是什麼。

直到她告訴獸醫事情始末,獸醫才斷定哈利中暑了,還說寵物烘乾箱是「死亡陷阱」。

歐妮爾提到哈利被放在烘乾箱30分鐘,期間活潑的哈利在箱子裡跳來跳去,認為關在箱子裡讓哈利產生壓力和體溫過熱,最終引起併發症死掉。

歐妮爾現在發起了一項連署活動,要求蘇格蘭政府採取行動監管寵物美容師,已獲得近3000人連署。