過年吃胖了來運動減肥？虎斑貓上健身房自主「仰臥起坐」
動物在結紮後都會變胖，有不少民眾為了讓寵物體型勻稱而煩惱，要是自家主子願意自己做運動了話該有多好？網路流傳一段影片，影片中虎斑貓體型略大，可能是驚覺身材走樣，於是跑到健身器材旁躺下，後腳蹬著鐵槓開始做起仰臥起坐，一做就是好幾個，一旁還有柴犬在觀摩，寫實的狀況跟在運動房的情形一模一樣。
影片在滿是器材的健身房裡，一隻有著白色襪子的虎斑貓走到仰臥板旁，後腳蹬在器材鐵槓上開始上下擺動頭部，模樣激似仰臥起坐的姿勢，不知道是不是擔心身材，虎斑非常認真地做著核心運動，這時有隻柴犬入鏡，在遠處觀望虎斑一系列的動作。只見虎斑貓前面幾下動作都很標準，做到第14、15下時節奏明顯變慢，終於做到第20下後馬上變回趴姿休息。
網友看完影片笑回「貓都知道運動，你還有甚麼理由不努力」、「運動後的組間休息很重要」、「肚子太大卡住了，根本只有頭在動」、「真希望我的貓也能自己運動」等。
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