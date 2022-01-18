聖上做好事要秒喊「喵皇英明」！專家揭正確讚美貓咪3關鍵：別太嗨

飼養毛孩的時候就跟教育孩子一樣，需要用滿滿的愛與包容來教導牠們，像是稱讚就是一門很大的學問。家裡有養貓的人應該多多少少都會有「要怎稱讚貓咪比較好」的疑問，專家解答其實讚美貓咪有三個要件，其中一個「立即性的讚美」很重要。

日本動物專欄作家「玲愛」撰文指出，飼主正確讚美貓咪的方法不外乎有三種。

一、在做了好事後立刻讚美

貓咪本身就是一種行動力很強大的生物，因此身為貓奴，在貓咪做了好事之後，立即稱讚是對貓咪最有效的方式，也能夠讓貓咪記住這樣做就是好的，因此如果可以的話最好避免過太久才稱讚貓咪，因為這樣可能會讓貓咪感到困惑，可以的話就在貓咪有乖乖吃完飯、乖乖洗澡、乖乖給剪指甲的時候馬上稱讚牠。

貓咪做對事情立刻誇獎牠，有助於貓咪判斷哪些是正確哪些是錯誤的。 (圖/取自Pixabay)

二、讚美語句越簡短越好

有些貓奴稱讚自家貓咪的時候可能會講一連串的話，不過這樣可能會讓貓咪記不太住重點，可以的話最好是「吃光飯飯了真棒」、「有好好剪指甲真乖」之類的短語句，而且在誇讚貓咪的時候語調可以稍微高一點並面帶微笑，讓貓咪更能感受你開心的肢體語言。

三、讚美時不要有太激動的反應

雖然說稱讚貓咪的時候的確要讓貓咪感受到飼主的開心，但也不要太過奔放。一些個性較為外向的人類在有快樂或是驚喜的事情發生時做出相對較大的反應，比如說大叫、拍手、突然跳起來等等，但這樣的作為運用在稱讚貓咪身上是不太好的，貓咪會因為「感受到主人跟平常不一樣」而感到驚訝，一些個性比較內斂的貓咪甚至會因此嚇到，所以不要用太過浮誇的方式讚美貓咪，用比較柔和的方式對貓咪來說是最好的。