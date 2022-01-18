快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖上做好事要秒喊「喵皇英明」！專家揭正確讚美貓咪3關鍵：別太嗨

聯合新聞網 / 綜合報導
讚美貓咪可是有訣竅的，正確的讚美能讓貓咪感受到更多主人的愛。 (圖/取自Pakutaso)
讚美貓咪可是有訣竅的，正確的讚美能讓貓咪感受到更多主人的愛。 (圖/取自Pakutaso)

飼養毛孩的時候就跟教育孩子一樣，需要用滿滿的愛與包容來教導牠們，像是稱讚就是一門很大的學問。家裡有養貓的人應該多多少少都會有「要怎稱讚貓咪比較好」的疑問，專家解答其實讚美貓咪有三個要件，其中一個「立即性的讚美」很重要。

日本動物專欄作家「玲愛」撰文指出，飼主正確讚美貓咪的方法不外乎有三種。

一、在做了好事後立刻讚美

貓咪本身就是一種行動力很強大的生物，因此身為貓奴，在貓咪做了好事之後，立即稱讚是對貓咪最有效的方式，也能夠讓貓咪記住這樣做就是好的，因此如果可以的話最好避免過太久才稱讚貓咪，因為這樣可能會讓貓咪感到困惑，可以的話就在貓咪有乖乖吃完飯、乖乖洗澡、乖乖給剪指甲的時候馬上稱讚牠。

貓咪做對事情立刻誇獎牠，有助於貓咪判斷哪些是正確哪些是錯誤的。 (圖/取自Pixabay)
貓咪做對事情立刻誇獎牠，有助於貓咪判斷哪些是正確哪些是錯誤的。 (圖/取自Pixabay)

二、讚美語句越簡短越好

有些貓奴稱讚自家貓咪的時候可能會講一連串的話，不過這樣可能會讓貓咪記不太住重點，可以的話最好是「吃光飯飯了真棒」、「有好好剪指甲真乖」之類的短語句，而且在誇讚貓咪的時候語調可以稍微高一點並面帶微笑，讓貓咪更能感受你開心的肢體語言

三、讚美時不要有太激動的反應

雖然說稱讚貓咪的時候的確要讓貓咪感受到飼主的開心，但也不要太過奔放。一些個性較為外向的人類在有快樂或是驚喜的事情發生時做出相對較大的反應，比如說大叫、拍手、突然跳起來等等，但這樣的作為運用在稱讚貓咪身上是不太好的，貓咪會因為「感受到主人跟平常不一樣」而感到驚訝，一些個性比較內斂的貓咪甚至會因此嚇到，所以不要用太過浮誇的方式讚美貓咪，用比較柔和的方式對貓咪來說是最好的。

簡短的語句及動作可以讓貓咪確實感受到主人的愛心。 (圖/取自Pixabay)
簡短的語句及動作可以讓貓咪確實感受到主人的愛心。 (圖/取自Pixabay)

貓咪 貓奴 解答 語言 日本

相關新聞

聖上做好事要秒喊「喵皇英明」！專家揭正確讚美貓咪3關鍵：別太嗨

飼養毛孩的時候就跟教育孩子一樣，需要用滿滿的愛與包容來教導牠們，像是稱讚就是一門很大的學問。家裡有養貓的人應該多多少少都會有「要怎稱讚貓咪比較好」的疑問，專家解答其實讚美貓咪有三個要件，其中一個「立即性的讚美」很重要。

80kg藏獒遇最愛郵差「猛搖屁」討摸 周日仍巴著圍籬癡等

這就是鐵漢柔情嗎？國外一隻重達180磅（約81公斤）的英國藏獒外表兇悍內心卻超純真，每天早上都會乖乖坐在家門口等著最愛的郵差阿姨經過，接著就會搖著尾巴撲上去撒嬌討摸摸，反差萌的摸樣讓主人表示「看到他每天這麼興奮也讓我感到好幸福！」

退冰肉片悲劇了！雙喵聯手攻破鐵網片 主人哀號掀貓奴共鳴

不少人會把食物放在室溫下退冰，不過對貓奴來說這招可能行不通。日本推特一名網友分享自家的貓口，某日把食物拿到瓦斯爐上退冰，即便已經蓋上鐵網片，仍吸引兩隻貓前來搗蛋。眼見肉片逐漸失守，原PO只好認命改用微波爐退冰。

他進房間見老婆「抱緊處理二哈」躺地睡翻 網笑：確定不是在吸狗

最近天氣又開始冷一波，家裡有養毛小孩的人，除了注意毛孩保暖，也別忘記家裡其實有個比電器還溫暖的暖爐，就是家裡的貓貓狗狗了。近日有一張可愛的照片在網路上爆紅，一位網友分享自己老婆抱著自家哈士奇入眠的畫面，軟綿綿又毛茸茸的模樣讓人看了瞬間都暖起來。

水獺「野外色色」下一秒巨蜥淡定路過：你們繼續別管我...

水獺和巨蜥在臺灣自然環境中並不常見，但大家都知道牠們喜歡逐水而居，可是如果兩種生物突然同時一起出現，情況可能就「尷尬」了。

廚房驚見貓咪「融化成泥」躺碗旋轉 萬人笑翻：三貓香香鍋

貓咪真的是水做的！日本一名推特主1月15日發布一則貼文，影片說明中寫著：「洗東西時在一旁旋轉的貓咪們」。點開短片，可以看到有三隻貓窩在洗手台旁旋轉的玻璃碗內，表情慵懶地像是要融化在容器裡，蓬鬆豐滿的嘴邊肉甚至從碗邊緣溢出來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。