退冰肉片悲劇了！雙喵聯手攻破鐵網片 主人哀號掀貓奴共鳴
不少人會把食物放在室溫下退冰，不過對貓奴來說這招可能行不通。日本推特一名網友分享自家的貓口，某日把食物拿到瓦斯爐上退冰，即便已經蓋上鐵網片，仍吸引兩隻貓前來搗蛋。眼見肉片逐漸失守，原PO只好認命改用微波爐退冰。
推特主ハナちゃん發布了一段影片，在自家廚房想藉室溫退冰肉品時，卻意外吸引了橘白貓小太郎和黑貓福太郎的好奇心。就算原PO蓋上用束帶和鐵網片自製的罩子，不過似乎仍難擋兩隻貓咪的攻勢。福太郎在上方把網子踩到凹陷，並和小太郎一同見縫插掌，努力想碰觸到肉片。
肉を自然解凍しているんだが……全く安心できない🤨 pic.twitter.com/Fb1nXEIvtH— ハナちゃん (@ke8ro0ro31) December 8, 2021
兩隻貓最後似乎突破的主人的防線，原PO在影片下方哀號「保鮮膜破了…」，並示意只好拿進微波爐解凍。「在室溫解凍一點都不安全」，影片也引出其他貓奴共鳴，把肉從冰箱拿出來時不可不慎，永遠都會變成一場攻防戰。
ハナちゃん除了飼養橘白貓(茶トラ，茶虎)小太郎、黑貓福太郎，其實還有三花貓Hana以及虎斑貓(キジトラ，雉虎)Tamama。四隻以前都是收容所的貓，現在和主人共組四貓家庭快樂生活著。
ここを通りたくば、ちゅーるをよこせにゃ〜！ pic.twitter.com/oa2CrQpzJS— ハナちゃん (@ke8ro0ro31) April 24, 2021
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