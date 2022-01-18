他進房間見老婆「抱緊處理二哈」躺地睡翻 網笑：確定不是在吸狗
最近天氣又開始冷一波，家裡有養毛小孩的人，除了注意毛孩保暖，也別忘記家裡其實有個比電器還溫暖的暖爐，就是家裡的貓貓狗狗了。近日有一張可愛的照片在網路上爆紅，一位網友分享自己老婆抱著自家哈士奇入眠的畫面，軟綿綿又毛茸茸的模樣讓人看了瞬間都暖起來。
推特一名網友「ヴィヴィアン＠ハスキー犬のいる暮らし」日前上傳老婆在寒冬中抱著自己家裡養的哈士奇的照片，只見女子抱著家中的二哈躺在地上，一人一狗共用寢具睡的超香，模樣相當可愛。該名網友也上傳了老婆抱狗狗睡覺的影片，只見哈士奇睡眼惺忪的趴在床墊上，過沒多久就整隻狗側躺睡覺了，一旁的女子見狀也挪動身體跟著躺下，整個人埋進去哈士奇身體裡「吸狗」睡覺。
抱き枕にしていたハスキー犬に逃げられそうになる妻 pic.twitter.com/QtdnGBgKSg— ヴィヴィアン＠ハスキー犬のいる暮らし (@VivienneHusky) January 16, 2022
照片與影片PO出後至今已有超過7千名網友按讚，不少網友表示「這根本是家有毛孩的人冬天一定會出現的場景」、「一人一狗睡好香」、「哈士奇長長的毛真的很溫暖」、「天然暖爐一定要抱個夠」。
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