他進房間見老婆「抱緊處理二哈」躺地睡翻 網笑：確定不是在吸狗

最近天氣又開始冷一波，家裡有養毛小孩的人，除了注意毛孩保暖，也別忘記家裡其實有個比電器還溫暖的暖爐，就是家裡的貓貓狗狗了。近日有一張可愛的照片在網路上爆紅，一位網友分享自己老婆抱著自家哈士奇入眠的畫面，軟綿綿又毛茸茸的模樣讓人看了瞬間都暖起來。

2022-01-18 11:09